La star anglaise Phil Foden manque l’entraînement avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Phil Foden a raté la dernière séance d’entraînement de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 (PA)

Phil Foden a raté la dernière séance d’entraînement de l’Angleterre avant sa finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche soir.

Les joueurs de Gareth Southgate ont effectué leurs derniers préparatifs à St George’s Park samedi matin avant leur affrontement à Wembley.

Mais Foden, qui a commencé deux matchs pour l’Angleterre lors du tournoi, était absent en raison d’un “coup mineur” et a été laissé de côté par “précaution”.

Chaque joueur anglais, y compris Foden, a également réussi ses tests PCR mandatés par l’UEFA pour le coronavirus.

Foden a commencé le premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 lors de la victoire 1-0 contre la Croatie et a conservé sa place pour le match nul et vierge contre l’Écosse lors du deuxième match de groupe.

Le milieu de terrain de Manchester City a été exclu du dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque car il avait reçu un carton jaune contre la Croatie et une autre réservation en phase de groupes l’aurait exclu du match des huitièmes de finale contre l’Allemagne.



Les joueurs anglais ont fait leurs derniers préparatifs à St George’s Park samedi (.)

Mais Foden n’a participé à aucun des matches à élimination directe de l’Angleterre contre l’Allemagne ou l’Ukraine, bien qu’il soit entré en jeu en fin de match lors de la victoire 2-1 contre le Danemark en demi-finale mercredi soir.

S’exprimant avant le match à Wembley, Southgate a souligné qu’atteindre la finale n’était “pas suffisant” pour lui ou les joueurs.

“C’était étrange l’autre soir parce qu’une fois que j’avais fini de m’embarrasser sur le terrain, tout ce à quoi je pouvais penser… Ce n’était pas de me pincer” nous sommes en finale “. C’était “nous devons obtenir cela tout de suite”, a déclaré Southgate au Telegraph.

Plus : Premier League



« Parce que je sais que ce ne sera pas suffisant pour moi, pour le reste du staff et pour les joueurs si nous ne le gagnons pas maintenant.

“Vous recevez de jolis messages qui disent” quoi qu’il arrive maintenant “… Mais ce ne sera pas comme ça lundi.

“Je comprends l’histoire, mais il s’agissait de savoir comment continuer à progresser, comment pousser cette équipe aussi loin que nous le pensons.”

L’Italie, quant à elle, a quitté sa base d’entraînement à Florence samedi matin pour se rendre à Londres pour la finale.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();