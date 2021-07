La star anglaise rejoindra enfin les Red Devils dans le cadre d’un transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund

in

Manchester United a annoncé un accord de principe pour signer Jadon Sancho du Borussia Dortmund.

N’ayant pas réussi à débarquer l’attaquant de 21 ans l’été dernier, les Red Devils obtiendront enfin leur homme après avoir convenu d’un transfert d’une valeur de 73 millions de livres sterling.

Sancho est l’une des plus grandes signatures de l’histoire de Man United

𝘂𝗽. Nous avons conclu un accord de principe pour le transfert de Jadon Sancho à United ! #MUFC – Manchester United (@ManUtd) 1er juillet 2021

Sancho est actuellement en service en Angleterre à l’Euro 2020 et deviendra un joueur de United sous réserve de conditions contractuelles et d’un examen médical, qui seront tous deux terminés après le tournoi.

L’attaquant des Trois Lions est l’un des jeunes joueurs les mieux notés du football mondial, enregistrant 38 buts et 51 passes décisives en 104 apparitions en Bundesliga pour Dortmund.

Sancho revient en Angleterre après avoir quitté Manchester City à l’âge de 17 ans en 2017 – et les rivaux de United recevront une aubaine de 10 millions de livres sterling grâce à une clause de vente.

Top 10 des plus grosses recrues de l’histoire de la Premier League

10. Angel Di Maria à Man United, (67,5 millions de livres sterling, 2014)

9. Kevin De Bruyne à Man City, (68 millions de livres sterling, 2015)

8. Kepa Arrizabalaga à Chelsea, (72 millions de livres sterling, 2018)

7. Nicolas Pepe à Arsenal, (72 millions de livres sterling, 2019)

6. Kai Havertz à Chelsea (72 millions de livres sterling, 2020)

5. Jadon Sancho à Man United (73 millions de livres sterling, 2021)

4. Virgil van Dijk à Liverpool (76 millions de livres sterling, 2018)

3. Romelu Lukaku à Man United (76 millions de livres sterling, 2017)

2. Harry Maguire à Man United (78 millions de livres sterling, 2019)

Paul Pogba à Man United (94 millions de livres sterling, 2016)

L’ailier devrait devenir la cinquième recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League, ainsi que le troisième joueur britannique le plus précieux de tous les temps derrière Gareth Bale du Real Madrid (85 millions de livres sterling) et l’actuelle star de Man United Harry Maguire (80 millions de livres sterling).

Un communiqué de United disait : « Manchester United est ravi d’annoncer qu’il a conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho.

“La signature est soumise à des conditions contractuelles et à un examen médical, qui seront complétés après l’implication de Jadon dans le Championnat d’Europe de l’UEFA.”

.

Sancho a aidé le Borussia Dortmund à terminer troisième et à soulever le Pokal la saison dernière

Les supporters de United n’ont pas pu avoir une idée de Sancho à l’Euro 2020, l’ailier n’ayant joué que six minutes du tournoi jusqu’à présent.

Gareth Southgate a opté pour Bukayo Saka, Mason Mount, Phil Foden et Jack Grealish en faveur de la dernière signature des Red Devils lors de la course de l’Angleterre aux quarts de finale.

On s’attend à ce que Sancho suive les traces du légendaire capitaine des Trois Lions David Beckham en prenant le maillot n ° 7 de United d’Edinson Cavani.