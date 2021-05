La star biélorusse Denis Maher change d’adversaire et affronte Fernando González au BRAVE CF 51

MINSK, Biélorussie._ BRAVE Combat Federation vient d’annoncer que le Grec Giannis Bachar s’est retiré de son combat de trois rounds super welters contre le héros local Denis Maher dans le co-long métrage de BRAVE CF 51: The Future Is Here.

La undercard historique aura lieu à la Falcon Club Arena ultramoderne de Minsk, en Biélorussie, le 4 juin.

À la place de Bachar se trouve le Suédois Fernando González, un spécialiste des soumissions qui possède un record professionnel de 9-2 avec cinq victoires par achèvement, et est originaire du centre de formation AllStars de renommée mondiale, où il s’entraîne avec une poignée d’athlètes exceptionnels, y compris Alexander «The Mauler» Gustafsson, Ilir Latify et l’ancienne star de Brave CF Khamzat «Borz» Chimaev.

Gonzalez affrontera Denis Maher, un espoir invaincu du Bélarus qui est sur une séquence parfaite de 7-0 avec quatre victoires par soumission et deux par KO.

Le phénomène basé à Minsk vient de sortir d’une année 2020 spectaculaire, effectuant rapidement sa première mission l’année dernière grâce à une soumission au premier tour, puis à une autre victoire de TKO au deuxième tour.

Maher et González sont les derniers ajouts à la talentueuse division des super poids welters de l’organisation qui a récemment été renforcée par les signatures d’Axel Sola, Kamal Magomedov, Andreas Stahl, Nursulton Ruziboev, Luis Felipe Dias et Vadim Kutsyi, qui rejoindront également l’organisation. action le 4 juin.

BRAVE CF 51: The Future Is Here, la première entreprise de l’organisation sur le sol biélorusse, se déroulera en partenariat avec Rukh Sports Management et sera menée par un affrontement léger entre le Brésilien Lucas «Mineiro» Martins et l’étoile montante allemande Marcel Grabinski.