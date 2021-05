La star biélorusse Denis Maher rencontre Rinat Sagyntay à l’événement co-principal BRAVE CF 51

DISTRICT DE SEEF._ L’épopée BRAVE CF 51: L’avenir est ici a un nouvel événement de co-fonctionnalité. Fernando González a été contraint de se retirer de son procès contre Denis Maher en raison d’une blessure non révélée.

Les responsables de BRAVE CF ont agi rapidement et ont confirmé que les invaincus Rinat Sagyntay Il fera un pas en avant pour Gonzalez et affrontera le héros local Maher à Minsk, en Biélorussie.

Avec un dossier professionnel parfait de neuf victoires et aucune défaite, Rinat Sagyntay Il est l’un des combattants kazakhs les plus accomplis aujourd’hui, ayant dominé la scène locale du MMA à l’âge de 24 ans.

Le natif de Shymkent est un finisseur par nature, avec toutes ses victoires professionnelles par KO ou par soumission.

De l’autre côté de la cage, Denis Maher est l’un des sportifs biélorusses les plus éminents, et il a enfin gagné son chemin sur le circuit international, mettant sur pied le combat le plus important de sa carrière professionnelle devant son public.

Avec un record professionnel de sept victoires et aucune défaite, avec une seule décision, Maher aura une véritable «bataille des invaincus» contre Sagyntay et un seul d’entre eux quittera le BRAVE CF Arena avec son dossier toujours intact.

BRAVE CF 51: L’avenir est là aura lieu le 4 juin à Minsk, en Biélorussie, la 22e nation à accueillir un undercard de la BRAVE Combat Federation.

La nuit sera soulignée par le combat léger entre l’ancien champion du monde Lucas «Mineiro» Martins et Marcel Grabinski et est réalisé en association avec Rukh Sport Management.

Le spectacle accueillera certaines des plus grandes stars internationales descendant en Biélorussie pour affronter les meilleurs artistes martiaux du pays.