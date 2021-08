La star britannique de la F1 Lando Norris s’est écrasée au Grand Prix de Belgique dans le MÊME COIN alors que l’horreur s’est écrasée dans la série W, mais le pilote McLaren s’en sort indemne

in

La star britannique de la Formule 1 Lando Norris a été impliquée dans un énorme accident lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, au milieu d’appels forts pour une sécurité améliorée sur le circuit à la suite de multiples accidents.

Norris de McClaren avait été l’un des meneurs du week-end avant la troisième étape des qualifications.

Mais alors que les précipitations continuaient d’augmenter sur le circuit, lui et le pilote Aston Martin Sebastian Vettel ont demandé l’arrêt de la séance.

getty

McClaren de Lando Norris a été mutilé après avoir filé dans un virage notoire du circuit de Spa en Belgique

Peu de temps après, le pilote McLaren est entré en collision avec le mur intérieur de la célèbre section de piste Eau Rouge à Raidillon, détruisant sa voiture, l’envoyant en tête-à-queue.

Vettel était furieux, criant sur la radio de l’équipe après l’accident :

« Qu’est-ce que j’ai dit putain ?! Qu’est-ce que j’ai dis?! Drapeau rouge! C’est inutile. Est ce qu’il va bien?”

Heureusement, Norris est sorti indemne de l’incident.

Mais c’est loin d’être la première fois qu’il y a un gros accident sur le même tronçon du circuit historique de Spa-Francorchamps.

Norris était l’un des meneurs du week-end avant l’incident

Les qualifications pour la course féminine de la série W de vendredi ont vu un accident absolument déchirant dans le même virage en montée, avec six pilotes impliqués et plusieurs voitures envoyées dans les airs.

Tous les conducteurs impliqués ont été contrôlés, tandis qu’Ayla Agren et Beitske Visser ont toutes deux été hospitalisées, mais sont reparties pratiquement indemnes.

Merci à tous pour vos messages❤️ c’était très effrayant mais je pense que j’avais un ange sur mon épaule, j’ai très mal mais heureusement je n’ai pas de fracture🙏 pic.twitter.com/j2AyJzav80 – Beitske Visser (@beitskevisser) 27 août 2021

Le mois dernier, un accident tout aussi horrible s’est produit au coin de la rue lorsque le pilote de réserve Williams, Jack Aitken, a eu la chance de s’en tirer avec juste une fracture de la clavicule et de la vertèbre après être entré en collision avec le même mur lors d’une course des 24 heures de Spa.

Malheureusement, tout le monde n’a pas eu cette chance.

Le pilote de Formule 2 Anthoine Hubert, âgé de seulement 22 ans, a perdu la vie lorsqu’il a été heurté au coin de la rue en 2019. Le concurrent Juan Manuel Correa s’est cassé les deux jambes et a dû subir une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale après la collision.

Aucune modification du circuit ou de la section Eau Rouge à Raidillon n’a été apportée depuis la mort d’Hubert, mais un investissement de 80 millions d’euros a été promis pour que la course puisse accueillir des événements moto internationaux la saison prochaine.

Plusieurs pilotes se sont adressés aux médias sociaux pour se plaindre du circuit après l’accident de la série W d’hier, l’actuel pilote de F2 Guanyu Zhou déclarant: “Nous ne pouvons pas simplement l’ignorer et passer à autre chose.”

Man… Le corner Eau Rouge à Spa a besoin de changer. Je ne veux pas aller trop loin, mais quand chaque week-end de course nous voyons un énorme incident impliqué dans le même virage, nous ne pouvons pas simplement l’ignorer et passer à autre chose. J’espère que tout le monde va bien #WSeries 🙌🏼 – Guanyu Zhou (@gyzhou_33) 27 août 2021

La séance de Q3 a finalement été relancée après l’accident de Norris, avec une fin étonnante des qualifications, voyant le pilote Williams George Russell surpasser son compatriote Lewis Hamilton et s’emparer de la deuxième place sur la grille derrière Max Verstappen.