La star britannique de l’UFC Danny Roberts revient au combat contre Tim Means en juin après 18 mois d’absence

Danny Roberts sera de retour dans l’octogone le 19 juin.

Le poids welter basé à Croydon combattra Tim Means lors de l’UFC Fight Night Jung vs Ige, qui aura lieu le 19 juin.

Danny Roberts vomit le signe Wakanda Forever

Roberts s’est battu pour la dernière fois en 2019 lorsqu’il a battu Zelim Imadaev par KO au deuxième tour, mais la pandémie de coronavirus a empêché le chocolat chaud.

De nombreux fans britanniques se souviendront que le joueur de 33 ans avait été extrêmement malchanceux à l’UFC Londres au début de 2019 lorsqu’il a été soumis par Claudio Silva au troisième tour alors qu’il gagnait, sans doute, le combat.

Roberts a actuellement 17-5 dans sa carrière de MMA et 5-4 à l’UFC. Il n’a pas encore été en mesure de mettre en place une véritable course, mais après un certain temps en dehors de l’octogone, le Britannique espère faire une déclaration et prouver qu’il peut être cohérent.

Vaincre un Russe en Russie la dernière fois était certainement une victoire impressionnante, mais Tim Means représente un autre type de tâche.

UFC

Danny Roberts en action

Le joueur expérimenté de 37 ans a 31-12 ans en MMA et il a battu Mike Perry la dernière fois en novembre 2020 à l’UFC 255.

Means est à l’UFC depuis 2014 et est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives. Dans l’ensemble à l’UFC, l’Américain a une fiche de 11-7.

La division poids welter est un endroit compétitif en ce moment même avec Kamaru Usman assis au sommet de la pile. Il a été un champion aussi dominant que n’importe quel autre et ayant déjà vaincu une grande partie de ses prétendants potentiels, tout combattant capable de faire une course pourrait se retrouver dans une position intéressante.

Avant de rejoindre l’UFC en 2015, Roberts avait une fiche de 11-1 dans sa carrière de MMA, y compris une course invaincue dans Cage Warriors.

Fait intéressant, Roberts a également compilé un record de 3-1 en tant que boxeur professionnel avant de faire ses débuts en MMA.

UFC

Danny Roberts incrédule après l’arrêt de son combat avec Claudio Silva