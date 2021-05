La star britannique montante Ghostface600 abandonne de nouveaux “ avions en papier ”

Le rappeur et star montante Ghostface600, basé dans le sud de Londres, a sorti un nouveau single, «Paper Planes». Le nouveau morceau fait suite à la sortie de l’offre de mars «Shmokey», qui a accumulé plus d’un demi-million de vues sur YouTube à ce jour.

Le morceau a reçu les éloges de Kenny Allstar de BBC 1Xtra, ainsi que de Charlie Sloth d’Apple Music 1, qui l’a ajouté à sa playlist officielle «Hood Heat» sur Apple Music. Concernant «Shmokey»,

Le Quietus avait ceci à dire: «Ghostface600 a toujours l’énergie brute des rues et cela est montré une fois de plus dans sa dernière goutte« Shmokey ». La vidéo le montre dans ses fins, posté sur le bloc, tandis que par paroles, il nous fait savoir ce que lui et ses garçons sont et pourquoi ils ne sont pas comme vous. Mélangeant les mesures avec les mélodies, il trouve un point idéal par rapport à une production chargée de piano qui fait passer le message dans ses bars.

Ghostface est rapidement en train de se tailler sa propre voie dans la scène rap britannique très populaire. “Paper Planes” est une autre ride intéressante dans son arsenal polyvalent, combinant sans effort l’obscurité habituelle de l’exercice, avec l’approche mélodique trouvée au centre de la scène trap au Royaume-Uni. Le visuel réalisé par Gerssis voit le nouveau venu fléchir un nouveau masque, qui ne révèle que la moitié de son identité.

Ghostface attribue ses racines philippines et jamaïcaines à son éthique de travail tenace et à son approche humble du jeu. Frappant depuis l’âge de 14 ans, Ghostface600 s’est inspiré de personnes comme Gunna et Travis Scott, ainsi que les rappeurs américains montants JI The Prince et Coach Da Ghost.

Son ascension remonte à 2019 avec la sortie de sa mixtape 600 Szn, suivie rapidement de son projet 2020, Just a Rapper Wid Melodies. Avec la sortie de «Paper Planes», Ghostface600 s’appuie sur la promesse passionnante offerte par ses premières mixtapes. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur lui en 2021.

Streamez ou achetez «Paper Planes» de Ghostface600.