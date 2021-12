La star Chase d’Outer Banks attise les fêtes après la rupture de Madelyn Cline

Lire du contenu vidéo

étoile « Outer Banks » Chase Stokes semble être passé de Madelyn Cline … parce qu’il faisait la fête avec des amis jeudi soir et qu’il ne ressentait clairement aucune douleur.

Chase était au Robinson Cafe & Cocktail Lounge à Orlando, en Floride. La vidéo a été tournée vers 23h30. Chase et 2 copains ont commandé une bouteille de tequila Don Julio 1942 – toujours un bon choix – et une file de femmes venaient vers lui pour… discuter ?

Chase semblait heureux de danser tout seul… du moins dans la vidéo que nous avons eue.

Quant à Madelyn… eh bien, on dirait qu’elle a mis Chase dans son rétroviseur. Elle et DJ Zack Bia ont traîné récemment. Ils étaient ensemble dimanche dernier, et plus tôt dans le mois Madelyn et Zack – qui sont déjà sortis ensemble Bière de Madison — étaient ensemble à la fête du 24e anniversaire de Madelyn à Giorgio Baldi à Santa Monica. Ils ont également participé à un match des Lakers.

Quant à Chase et Madelyn… ils ont commencé à se fréquenter en avril 2020, après être apparus ensemble sur « Outer Banks ». Ils ont pris une page du script … les 2 étaient liés de manière romantique dans la série.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils se seraient remis ensemble après avoir traîné pendant Thanksgiving, mais c’était à ce moment-là… on dirait que les deux sont passés à autre chose.