La star country Reba McEntire dit qu’elle a été faussement répertoriée comme invitée spéciale pour la collecte de fonds de Kristi Noem .

in

La star de la musique country, Reba McEntire, a déclaré qu’elle figurait sur la liste des invités spéciaux pour participer à une collecte de fonds pour le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, mais que le dépliant a été distribué sans sa permission et qu’elle n’a aucune intention de participer ou d’assister à l’événement.

« Hier soir, une invitation à une collecte de fonds politique avec mon nom a été envoyée à mon insu ou sans ma permission », a tweeté McEntire.

“J’avais et n’ai pas l’intention d’assister à cet événement et j’en avais parlé aux organisateurs”, a-t-elle poursuivi, a rapporté le Sioux Falls, Idaho Argus. « Tout au long de ma carrière, j’ai déclaré que je ne faisais pas de politique et cela reste vrai aujourd’hui.

L’événement est un barbecue qui se tiendra dans le Montana ce week-end pour collecter des fonds pour la candidature à la réélection de Noem.

Un porte-parole de Noem, Ian Fury, a déclaré que « La campagne Kristi pour le gouverneur suit une procédure opérationnelle standard lorsqu’il s’agit de confirmer et de lister les hôtes des événements du gouverneur. Cela inclut une confirmation écrite. Les procédures ont été suivies dans ce cas.

Fury a ajouté que Noem est un “grand fan” de McEntire.

Lien source