La star d’Adipurush, Kriti Sanon, à propos de Sita : Bollywood doit respecter certaines limites

in

Sanon a déjà tourné une partie considérable du film et a déclaré que travailler avec ses co-starts était un plaisir. (Photo : Kriti Sanon/Instagram)

L’acteur Kriti Sanon, qui joue Sita dans le film multilingue Adipurush, dit que jouer le personnage apporte beaucoup de responsabilités et l’équipe en était consciente. Plusieurs artistes ont fait les frais des abus en ligne et des appels au boycott des médias sociaux au milieu d’allégations de blesser les sentiments religieux – qu’il s’agisse d’une controverse sur le titre de Laxmi Bomb d’Akshay Kumar, devenu plus tard Laxmii, ou d’une scène à Tandav.

Saif Ali Khan, la co-star d’Adipurush de Sanon, a également dû s’excuser pour ses commentaires sur le film. L’actrice de Bareilly ki Barfi, cependant, a déclaré que l’équipe d’Adipurush comprenait la nécessité d’une approche sensible tout en décrivant l’histoire.

Elle a dit qu’ils devaient rester dans les limites et réaliser la responsabilité et le poids qui accompagnent le fait de jouer le personnage. Sanon, cependant, a déclaré que le film était dirigé par un réalisateur brillant qui avait fait toutes les recherches possibles à la fois sur le sujet et sur les personnages.

Sanon a ajouté qu’elle ne voyait rien de mal avec le film, compte tenu de la qualité de son écriture et de la façon dont le réalisateur Om Raut a guidé tout le monde. Si quelque chose est fait avec honnêteté et pureté, cela se reflète à l’écran, a-t-elle déclaré. Raut, qui a réalisé Tanhaji, un autre film d’époque, est un cinéaste extrêmement conscient, a déclaré Sanon.

Elle a déjà tourné une grande partie du film et a déclaré que travailler avec le réalisateur et ses co-démarrages était un plaisir. Tout le monde a été incroyable, a-t-elle dit, et a correctement interprété le rôle. Adipurush, avec son utilisation intensive des effets visuels, a été une expérience différente pour Sanon, en particulier le tournage avec un écran bleu et une chrominance.

Le drame d’époque multilingue est une adaptation du Ramayana et met également en vedette Prabhas dans le rôle de Lord Ram avec Saif Ali Khan dans le rôle de Lankesh. Sanon sera ensuite vu dans Mimi, qui sortira le 30 juillet.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.