La star d’AEW Chris Jericho dit qu’il n’a pas besoin de tournée de retraite ou de « match final », suppose qu’AEW pourrait venir au Royaume-Uni à l’été 2022

Chris Jericho a peut-être 50 ans, mais la légende de la lutte est toujours une force motrice derrière la montée en puissance d’AEW et il ne montre aucun signe de ralentissement.

Après avoir passé près de 20 ans avec la WWE, Jericho est parti pour AEW via un arrêt au stand à NJPW et il a été le premier champion du monde de la société.

AEW

Chris Jericho était le premier champion qu’AEW avait

Jericho a aidé à établir la marque et continue de répandre sa poussière d’étoile sur tous ceux avec qui il travaille, d’Orange Cassidy à MJF, la créativité de Jericho se ressent sur tout le produit.

Pourtant, après plus de 30 ans dans le jeu et dans l’hiver de sa carrière dans son propre esprit, la retraite lui a-t-il traversé l’esprit?

Le dernier match de Stone Cold Steve Austin était contre The Rock. Le dernier match de Ric Flair était contre Shawn Michaels. Le dernier match de l’Undertaker était contre AJ Styles et, à l’autre extrémité de l’échelle à bien des égards, celui de Kurt Angle était contre le baron Corbin.

S’adressant à talkSPORT, Jericho a déclaré que peu importe à qui il affronterait lors de sa dernière sortie.

Jericho dit qu’il s’amuse encore trop pour prendre sa retraite

« Non, cela n’a pas d’importance », a déclaré Jericho à propos de son adversaire final. « Parce que si vous regardez ma carrière, il s’agit toujours d’aller là-bas et de faire de bonnes choses avec ce qu’on m’a donné.

« C’est facile d’avoir un match final contre Shawn Michaels ou The Undertaker. C’est facile d’avoir un grand match final avec ces grands, grands travailleurs et pour moi, je ne saurai même pas quand ce sera mon dernier match.

« Ce sera probablement quelqu’un comme Marko Stunt. Nous irons là-bas, ferons un bon match, démolirons la maison et j’irai « vous savez quoi ? C’est à peu près tout.

«Je n’ai pas vraiment d’idées à ce sujet. Evidemment à 50 ans je suis conscient que le temps est court, mais qui peut dire à quel point il est court ? J’ai encore des idées d’histoires. J’ai toujours l’impression que mes affaires sont parmi les meilleures de la série. Les notes que je tire sont encore élevées donc je sais que je n’épuise pas mon accueil, pour ainsi dire.

AEW

Chris Jericho s’est amusé à aider les jeunes talents

« Donc pour moi, quand je commence à avoir l’impression que je ne suis pas Chris Jericho, quand je rabaisse mon héritage, alors j’arrête. Mais je n’en suis pas là pour le moment.

« En fait, je m’amuse beaucoup et je suis super motivé et inspiré par ce que nous faisons avec AEW et la dernière chose que je voudrais faire est de me retirer du jeu lorsque nous continuons à grandir à un tel niveau. un niveau énorme.

« Je veux être là quand nous irons en Angleterre. Je veux être là quand nous irons au Canada. Je veux être là quand nous obtiendrons nos deux premiers millions d’audience, en regardant l’émission. Je sens toujours que je fais partie intégrante de la série et je le suis depuis le premier jour.

«Je l’apprécie vraiment, je le creuse, j’aime AEW et je n’ai pas l’intention d’aller ailleurs ou de faire autre chose dans le monde de la lutte que d’être ici.

AEW

Chris Jericho et son écurie actuelle, le cercle intérieur

« J’aimerais aller au Japon plusieurs fois si c’est un spectacle de style AEW. j’adorerais travailler avec [Minoru] Suzuki là-bas, j’adorerais travailler avec Will Ospreay. J’adorerais faire une équipe avec Kenny Omega au Japon. Je pense qu’Omega et Jericho contre [Hiroshi] Tanahashi et Kazuchika Okada est un Tokyo Dome à guichets fermés. J’ai tout ça dans ma poche arrière.

« Je travaille dur pour rester en forme, avoir de bonnes idées et contribuer au plus haut niveau possible.

«Quand je sens que je ne peux pas faire ça, alors je prendrai ma retraite. Mais ce ne sera pas cette grande tournée de retraite ou un match final et si c’est le cas, ce sera parce que le scénario le dicte. Mais je n’ai pas besoin de ça pour mon ego, je suis content de disparaître si j’ai besoin de disparaître », a déclaré Jericho.

En parlant de venir en Angleterre, AEW devait faire sa première tournée au Royaume-Uni à l’été 2020, car talkSPORT a exclusivement rapporté que la société avait prévu d’organiser le Fyter Fest ici.

Jéricho a tout vu et tout fait

Bien sûr, la pandémie de coronavirus a empêché que cela se produise, mais si Jericho devait deviner quand ils viendront – et il souligne que c’est une supposition – il pense que ce serait pour le Fyter Fest l’été prochain.

« C’est un peu hors de mon niveau de rémunération », a déclaré Jericho à propos du moment où AEW viendra au Royaume-Uni.

« Je sais que nous venons de voir une tournée de la WWE en Angleterre. Je sais que Fozzy vient en Angleterre en décembre et je sais que nous sommes presque à 100% complets sur toute la tournée, comme 14 concerts ou autre. C’est donc un bon baromètre que les gens attendent de nous revoir.

« De toute évidence, avec la connexion de Tony et Fulham et sa relation au Royaume-Uni, nous avons un endroit où aller à Craven Cottage pour un spectacle dans un stade. Je pense que c’est juste une question de temps.

La famille Khan possède le Craven Cottage de Fulham

« Je dirais probablement, si je devais deviner, probablement en été, lorsque toutes les questions auront disparu. Je pense qu’une fois que les Khans commenceront à se rendre en Angleterre pour assister à certains de ces matchs, c’est une bonne indication car je ne pense pas qu’ils soient allés au Royaume-Uni depuis.

« J’en saurai plus quand nous irons là-bas en décembre exactement quel est le climat, mais il semble maintenant, même pour la croisière Jericho qui a lieu le 21 octobre, il y a beaucoup de problèmes de voyages internationaux. Mais ils sont partis le 1er novembre.

« Donc, tout semble s’ouvrir et je dirais quand ce sera le cas, probablement à l’heure d’été, probablement au Fyter Fest, l’année prochaine en 2022. N’en faites pas un appât à clics ! Mais si je devais deviner, je dirais que le Fyter Fest ’22 serait au Royaume-Uni.

Les fans en dehors des États-Unis peuvent regarder AEW sur TV FITE avec un abonnement mensuel en direct et à la demande à tout moment