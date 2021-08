La star d’AEW Chris Jericho réagit à la dernière vague de sorties de la WWE avec un tweet fort

in

Vendredi soir, la WWE a fait une autre série de sorties qui ont vu 12 lutteurs perdre leur emploi.

Les talents NXT Bobby Fish, Bronson Reed, Jake Atlas, Ari Sterling, Kona Reeves, Leon Ruff, Stephon Smith, Tyler Rust, Zechariah Smith, Asher Hale, Giant Zanjeer et Mercedes Martinez étaient la douzaine malchanceuse.

WWE

Triple H et sa marque NXT ont été vidés

Cela fait maintenant 110 superstars qui ont été libérées par la WWE au cours des deux dernières années et selon Sean Ross Sapp, un peu moins de 18% d’entre elles ont trouvé un travail contractuel à temps plein dans d’autres entreprises.

Certaines anciennes stars de la WWE prospèrent maintenant dans AEW, sans doute la société de lutte avec le plus d’élan au monde en ce moment.

Chris Jericho a mené cette charge lorsqu’il a initialement décidé de ne pas signer à nouveau avec la WWE et a tenté sa chance avec AEW en 2019.

À la lumière des communiqués, Jericho s’est indirectement adressé à eux sur Twitter.

Je pense que maintenant plus que jamais, c’est une évidence : @AEW est la meilleure entreprise de lutte professionnelle au monde aujourd’hui ! Tant pour les fans… et surtout pour les artistes. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant ! – Chris Jericho (@IAmJericho) 7 août 2021

« Je pense que maintenant plus que jamais, c’est une évidence – @AEW est la meilleure entreprise de lutte professionnelle au monde aujourd’hui ! Tant pour les fans… et surtout pour les artistes. Rien ne peut nous arrêter maintenant !

On pense que des noms comme Daniel Bryan et CM Punk sont également sur le point de faire leurs débuts pour la société. Ils sont tous les deux des légendes de la WWE à ce stade, mais à respectivement 40 et 42 ans, ils ont encore beaucoup à donner.

S’adressant à Inside The Ropes, Jericho était tout pour AEW capturer Punk.

« Eh bien, je veux dire, la réponse courte est, ‘Bien sûr.’ Je veux dire, il est l’un des rares gars à avoir cette mythologie qui l’entoure parce qu’il n’a pas lutté si longtemps.

CM Punk semble lié à AEW

« Sortez le punk de l’équation. Sting est avec nous maintenant. Edge est de retour à la WWE. Christian est avec nous. Mais vous prenez, à part ça, des gars qui n’ont pas lutté depuis longtemps, il est probablement en haut de la liste, à moins que vous n’y jetiez Steve Austin et que vous sachiez que Steve ne reviendra pas.

AEW a touché plus d’un million de téléspectateurs quatre semaines de suite et ils ont vendu leur plus grande arène tentée à ce jour – le Chicago’s United Center – dans un court délai.

Vince McMahon les a rejetés comme concurrents de la WWE lors d’un appel aux investisseurs la semaine dernière, mais Jericho, parlant à nouveau à Inside The Ropes, ne l’achetait pas.

“Nous ne considérons pas la WWE comme une compétition”, a déclaré Jericho à Inside The Ropes.

“Tout le temps avec la guerre NXT contre AEW, qui s’est terminée par un échec total et abyssal pour NXT. La WWE n’est pas une compétition pour nous. Nous sommes en compétition pour nous-mêmes. Donc pour Vince de dire ça – pour moi, c’est probablement de la psychologie inversée et qu’il nous voit comme une compétition.