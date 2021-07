La star d’AEW Chris Jericho s’est ouverte avec un coupe-pizza en direct à la télévision

Chris Jericho n’a pas perdu son appétit pour le côté fou de la lutte professionnelle si AEW Dynamite était quelque chose à faire cette semaine.

Et pendant qu’il y est, l’homme est aussi un génie du marketing.

GETTY

Jericho continue de performer au plus haut niveau malgré la cinquantaine

L’icône de 50 ans a affronté la star de la lutte indépendante Nick Gage sur Dynamite cette semaine comme l’un de ses « Labours of Jericho » qui ont été définis par MJF. Jericho doit surmonter ces cinq « travail » afin d’obtenir son match revanche avec MJF à All Out.

Il a réussi à s’assurer la victoire hier soir et à passer son deuxième travail, mais Gage a fait travailler Jericho et saigner pour chaque centimètre de sa victoire.

À un moment donné, Gage a apporté un coupe-pizza à Jericho et a visiblement tranché le front de la légende de la lutte.

Comme si c’était prévu, AEW a ensuite coupé des publicités incrustées dans lesquelles l’action se côtoyait avec des publicités – et la publicité était Domino’s Pizza.

Avertissement : Image graphique ci-dessous

Chris Jericho a passé une mauvaise nuit avec Nick Gage

D’un coupe-pizza sur la tête de Jéricho à une publicité pour une pizza !

Un travail absolument hilarant d’AEW et Jericho et s’il était prévu, il a eu l’effet escompté. Jericho était à la mode le lendemain matin sur Twitter et les dominos ont eu bien plus d’exposition qu’ils n’en ont payé.

Jericho a été le premier champion du monde AEW et le premier chanteur majeur de la compagnie après sa création début 2019.

Depuis lors, AEW a réussi à acquérir de grands noms comme Jon Moxley – anciennement connu sous le nom de Dean Ambrose à la WWE – Sting et bien d’autres pour renforcer leurs rangs.

@RyanLoco

Moxley a fait ses débuts dans AEW en attaquant Chris Jericho

Maintenant, il semble que les arrivées de CM Punk et Daniel Bryan soient pratiquement imminentes.

Les références CM Punk sur Dynamite cette semaine étaient très claires et avec All Out se déroulant dans la ville natale de la légende de la WWE, Chicago, beaucoup pensent que ce sera le premier spot de Punk.

La semaine après le début du nouveau spectacle de la société, AEW Rampage, le 20 août, « The First Dance » se déroule au United Center, également à Chicago. C’est la plus grande salle de Chicago et pourrait être en place pour débuter Punk.

AEW est en plein essor en ce moment et compte au nord d’un million de téléspectateurs chaque semaine. Il représente la compétition la plus proche de la WWE depuis plus d’une décennie.

CM Punk et Daniel Bryan seraient une grosse affaire pour AEW