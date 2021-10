La star d’AEW, CM Punk, dit qu’il se sent «poubelle» depuis son retour à la lutte professionnelle

CM Punk s’est parfaitement réinstallé dans la vie de lutteur professionnel – du moins de l’extérieur.

L’homme de 42 ans est revenu dans l’industrie qui l’a rendu célèbre après sept longues années d’absence lorsqu’il est arrivé à AEW en août.

Darby Allin et CM Punk ont ​​fait preuve de respect après le match

Les fans de catch ont adoré le revoir, mais Punk a admis que la partie de catch du concert a été un gros ajustement pour lui.

« Oh, je me sens comme une poubelle, je vais être honnête », a admis Punk. « J’ai 42 ans et je n’ai pas pris de bosses depuis plus de sept ans. Je pense qu’il y a quelque chose à construire une callosité, à ce que quelque chose que vous faites régulièrement devienne plus facile parce que vous le faites régulièrement.

«Je pense que beaucoup de lutteurs ressentent cela en ce moment. La pandémie, quand elle a tout fermé et qu’elle a essentiellement tué le show-business – ils ne sont pas sur la route, ils ne prennent pas de bosses vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi – je pense que tout le monde a en quelque sorte ressenti cette horreur de ‘Oh mec, je lutte moins souvent qu’avant’ (mais) c’est pire d’une manière ou d’une autre.»

CM Punk a versé son cœur dans sa promo de retour

Beaucoup de choses ont changé pour Punk dans la lutte professionnelle. Quand il a quitté la WWE en 2014, il travaillait toujours mal et selon un horaire brutal qui fait que la plupart des gars travaillent près de 250 jours par an partout en Amérique et dans le monde.

Dans AEW, ils ont deux jours d’enregistrement par semaine et, pour la plupart, c’est tout. C’est un programme plus léger où Punk a beaucoup plus son mot à dire et il pense que c’est généralement une entreprise plus saine.

« C’est 100 pour cent mieux (maintenant) », a déclaré Punk à propos de l’entreprise. « Je ne dois pas conduire dans une ville et essayer de m’enregistrer dans un hôtel à 4h30 du matin et découvrir qu’il y a une convention de clowns en ville et que tous les hôtels sont complets.

CM Punk a retrouvé son amour pour la lutte professionnelle

« (Le) calendrier attrayant (est) l’une des raisons pour lesquelles je suis revenu. La pandémie et la réinitialisation se sont en quelque sorte rendues là où les lutteurs ont un meilleur horaire et ils ont plus leur mot à dire – c’est plus facile et c’est ainsi que cela devrait être. Vous ne pouvez pas nous traiter comme du bétail, et c’est certainement un appel.

AEW n’a pas encore largué Punk dans aucun affrontement majeur. Il a travaillé avec Darby Allin, Powerhouse Hobbs et Daniel Garcia jusqu’à présent, mais il obtiendra sans aucun doute les gros matchs avec Kenny Omega et Jon Moxley au fil du temps.

Pour l’instant, l’ancienne star de la WWE et de l’UFC aime à nouveau travailler dans la lutte professionnelle – sans les bosses peut-être !