La star d’AEW, Eddie Kingston, révèle que Jon Moxley a mis la WWE sur écoute pendant des années pour le signer et il est fier de son ami pour avoir mis sa famille en premier

Eddie Kingston est un vétéran de l’industrie de la lutte professionnelle, mais le New Yorker sera le premier à admettre que jouer dans AEW est la plus grande étape de sa carrière.

Ayant tout juste 40 ans plus tôt ce mois-ci, Kingston connaît sans doute la partie la plus réussie de sa carrière et est rapidement devenu l’une des stars les plus appréciées des fans d’AEW.

Eddie Kingston est devenu l’une des stars les plus populaires d’AEW

Un point culminant de sa course AEW a été sa très réelle amitié avec Jon Moxley qui a trouvé son chemin à la télévision. Les fans les aimaient en tant que rivaux, se languissaient d’eux en tant qu’équipe et cela a été tout ce que nous espérions.

S’adressant à talkSPORT, Kingston a dévoilé sa tristement célèbre promo sur Dynamite où les deux se sont affrontés et de nombreux fans l’ont appelé segment de l’année en 2020.

«C’était tellement amusant d’être avec lui. Une grande partie était juste… Je ne pense pas à ce que je vais dire et Mox non plus.

« Nous pouvons avoir une ligne dans notre tête et nous nous disons » d’accord, nous allons juste dire cette ligne et voir comment les gens réagissent ou nos adversaires réagissent « , puis nous voyons ce qui nous passe par la tête après cela afin que nous puissions être du coeur. Ce n’est pas scénarisé », a déclaré Kingston.

Mais l’ancien homme d’IMPACT n’est pas contre les scripts. Il peut comprendre leur valeur, mais pas pour lui.

« Je ne suis pas contre les scripts. Je sais que beaucoup de gens le sont. Je ne suis pas contre car certaines personnes en ont besoin. Certaines personnes ne le font pas.

« Moi et Jon sommes deux personnes assez chanceuses, eh bien, Jon est assez talentueux, j’ai assez de chance [laughs] où je ne peux pas me souvenir de choses, donc vous ne pouvez pas me donner de script ! Vous devez me donner de petits points et ensuite je peux travailler avec ça et construire à partir de ça.

« Tout ce face-à-face n’était pas censé se passer comme ça, nous venons de nous y mettre. Nous avons ressenti le moment et nous avons parlé de certaines choses qui sont réelles là-dedans pour se mêler à la lutte », a déclaré Kingston à propos de leur célèbre promo.

Jon Moxley et Eddie Kingston sont de grands rivaux, mais encore de meilleurs amis

« À la fin, tu es tellement excité et tu es tellement… Je ne sais pas. Je vais dans un monde différent quand je suis là-bas, tu vois ce que je veux dire ?

« Donc, quand je franchis le rideau, je ne pense pas » Oh, mec. C’était génial!’ ou quoi que ce soit d’autre, j’ai besoin d’une minute ou deux pour m’éloigner de tout le monde pour respirer, puis revenir à cette réalité, ou comme vous voulez l’appeler. Après, on s’est dit « Eh bien, ça faisait du bien ! »

« Jon a adoré, bien sûr. Jon a été l’un des plus grands défenseurs de moi dans toute ma carrière depuis notre rencontre », a révélé Kingston.

« Beaucoup de gens ne savent pas qu’il essayait de me faire entrer à la WWE il y a des années. Faire de son mieux pour faire ce qu’il pouvait. « Hé, j’ai dit à ce type de vérifier. »

Jon Moxley et Eddie Kingston retournent à CZW

« Et c’est moi et Jon qui ne parlons pas depuis des années et de nulle part, il m’enverra un texto » Hé, je l’ai dit à ceci et à cela de regarder votre match de blah blah blah « et je serai comme » Qui est-ce?

« Et il sera comme ‘Jon’ et je serai comme ‘Oh hé, quoi de neuf Mox?’ [laughs]. C’est le genre d’amis que nous sommes.

« Quand nous nous sommes rencontrés quand je suis arrivé à AEW, il a même dit et j’ai accepté » Eddie, j’ai l’impression de t’avoir vu il y a deux semaines « , et à ce moment-là, nous ne nous étions pas vus depuis environ huit ou neuf ans.

« C’est comme ça que notre amitié est, mais Jon est l’un de ces mecs que je serais toujours reconnaissant de l’avoir comme ami, et je n’appelle pas beaucoup de gens mon ami. Mais il est définitivement, sans l’ombre d’un doute, l’un d’entre eux.

AEW

Jon Moxley fait passer sa santé et sa famille en premier

Moxley s’est récemment éloigné de l’AEW et de la lutte professionnelle pour entrer dans un programme de réadaptation pour faire face aux problèmes d’abus d’alcool.

Le propriétaire d’AEW, Tony Khan, avec la permission de Moxley, a partagé la nouvelle publiquement et Kingston est fier que son ami ait résolu ses problèmes après être devenu père pour la première fois.

«C’était de vrais trucs d’homme. Il a compris que sa famille est numéro un, ce sont des trucs d’hommes adultes.

« Et vous devez y penser comme ça, qu’y a-t-il de mal à être honnête avec les gens ? Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux maintenant que vous ne pouvez plus rien cacher de toute façon. Soyez honnête avec les gens, s’ils l’acceptent, ils l’acceptent. S’ils ne le font pas, ils ne le font pas.

«Mais tu dois faire ce qui est bien pour toi et je suis fier de lui. Je suis très fier de lui », a déclaré Kingston, avec une fierté claire sur son visage.

Après tout le travail acharné de Jon Moxley et Kenny Omega, la bague a gâché les choses

Les fans étaient prêts à voir Kingston et Moxley devenir une équipe, mais cela ne s’est pas produit jusqu’à ce que Kingston se précipite pour sauver Moxley à la fin de son match à mort explosif de barbelés à AEW Winter is Coming en 2020.

Kingston a couvert son ami pour le protéger de l’explosion imminente, mais le problème était que le ring n’avait pas « explosé » comme prévu, donc Moxley et Kingston ont été laissés allongés au milieu du ring pour clore le spectacle.

La semaine suivante, le couple a coupé une promo où Kingston a déclaré qu’il s’était évanoui sur Moxley à cause d’une attaque de panique. Nous lui avons demandé comment ils avaient inventé l’article de couverture à la suite d’une telle déception.

« L’idée pour le lendemain, comment nous allions » le couvrir « ou comme vous voulez l’appeler, j’ai vécu une expérience réelle où j’ai eu une crise de panique avant de devoir aller au tribunal », a expliqué Kingston.

«Je ne me suis pas évanoui, mais j’étais très proche parce que j’étais tellement excité et tellement peur d’aller en prison que je tremblais. C’est comme ça que je me suis débrouillé mentalement et j’ai eu une attaque de panique. Je ne pouvais pas respirer.

« Je leur ai juste dit ‘Eh bien, apportons la vraie vie là-dedans.’ Et les choses que j’ai remarquées depuis que j’ai fait le Players Tribune, puis que j’ai parlé ouvertement d’attaques de panique, etc., j’ai toujours su que je n’étais pas seul dans ce que je ressentais, mais maintenant je sais vraiment que je ne suis pas le seul à vivre ça genre de trucs et c’est un super sentiment. Espérons que d’autres personnes le ressentent aussi », a expliqué Kingston.

Le grand moment de Kingston et Moxley en tant qu’équipe est arrivé à Double or Nothing cette année lorsque la paire a pu concourir pour les titres AEW Tag Team contre The Young Bucks.

Bien que cela soit spécial en soi, c’était aussi la première fois qu’AEW avait une foule décente au Daily’s Place à Jacksonville, en Floride, depuis le début de la pandémie. Et ne le sauriez-vous pas, 5 000 personnes ont fait sauter le toit de l’arène pour Moxley, mais peut-être encore plus pour Kingston.

Eddie Kingston et Jon Moxley ont relevé le défi des titres AEW Tag, mais Kingston dit qu’ils n’ont pas fini

« Après ce match avec Moxley contre The Young Bucks [at Double or Nothing], pour la première fois, je me sentais comme si j’appartenais à AEW. C’était à cause de ce match », a déclaré fièrement Kingston.

«Et aussi parce que nous avions 5 000 personnes à Daily’s Place et que c’était vraiment ma première fois devant une foule d’AEW.

« Avant que Jon n’ouvre la porte d’un coup de pied, il m’a regardé et m’a dit ‘Préparez-vous à en finir.’ J’ai dit ‘Qu’est-ce que tu as dit mère *****?’ Et il a ouvert la porte d’un coup de pied et nous y sommes allés ! C’était définitivement un moment fort de ma carrière.

« Mais être là-dedans avec Jon ? Allez, mec, c’est mon garçon. C’est énorme. C’est l’homme. C’est mon homme.