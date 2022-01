La star d’AEW Rey Fenix ​​souffre d’un bras cassé écoeurant en direct sur Dynamite pour laisser les téléspectateurs horrifiés

AEW Dynamite s’est clôturé sur une note amère cette semaine alors qu’une horrible blessure infligée au pilote de haut vol Rey Fenix ​​a choqué les fans de lutte du monde entier.

Dynamite, diffusé pour la toute première fois dans sa nouvelle maison du diffuseur américain TBS, a été organisé par The Lucha Bros défendant leurs titres AEW Tag Team contre Jungle Express.

Ref Fenix ​​est l’un des meilleurs voltigeurs du monde, mais il a été frappé d’une grave blessure

Pendant les phases finales, Luchasaurus a conduit Fenix ​​​​à travers une table du tablier du ring au sol extérieur.

Le bras de la superstar mexicaine s’est coincé sous lui lors de l’impact et les téléspectateurs ont été horrifiés de voir son bras se plier dans l’autre sens.

Le bras de Rey Fenix ​​a été plié dans le mauvais sens

Bryan Alvarez a noté que Fenix ​​​​avait un bras cassé – même si cela était évident – ​​et il est allé directement à l’hôpital après le spectacle.

Dans une version légèrement différente des événements, PWInsider ​​a publié un rapport notant que la croyance interne au sein d’AEW est que Fenix ​​ » s’est probablement luxé le coude « . Il a en outre été dit qu’un coude luxé « serait une bénédiction » étant donné à quel point la blessure de Fenix ​​​​était grave en temps réel.

De nombreuses stars d’AEW se sont rendues sur Twitter après l’événement pour partager à quel point les vestiaires étaient secoués par la terrible blessure.

Votre bras n’est pas censé se plier de cette façon, les amis !

Matt Sydal a déclaré: « Je pleure pour @ReyFenixMx en ce moment », tandis que Jungle Boy, qui était dans le match avec Fenix, a déclaré: « Je souhaite un prompt rétablissement à Ray Fenix. L’un des meilleurs au monde et l’un des plus grands. C’est toujours un honneur de partager la bague avec vous. Beaucoup d’amour ».

Fenix, 31 ans, est connu comme l’un des plus grands luchadors de la planète aujourd’hui et est bien connu pour son travail dans Lucha Underground, Japon et IMPACT Wrestling avant la formation d’AEW en 2019.

La perte met fin à leur premier et jusqu’à présent seul règne en tant que champions de l’équipe AEW Tag, mais il semble qu’ils avaient prévu de perdre les ceintures avant la blessure et l’accident anormal n’a changé aucun plan.

talkSPORT souhaite à Rey Fenix ​​le meilleur pour son rétablissement.

Le Jungle Express est devenu le nouveau champion par équipe