La star d’AEW, Rey Fenix, dit qu’il n’a subi aucune fracture lors d’un horrible automne en match

AEW sur TBS

— Des nouvelles incroyables… Fenix ​​dit qu’il ne s’est en quelque sorte pas cassé un os dans la chute noueuse — écrivant sur sa page de médias sociaux jeudi, « IL N’Y A PAS D’OS CASSÉS. »

Fenix, cependant, a déclaré qu’il aurait besoin de plus de visites chez le médecin … car les experts médicaux ne lui ont toujours pas donné de diagnostic exact de ses blessures.

Le lutteur – qui a partagé une photo de son casting et de sa fronde – a ajouté qu’il était reconnaissant pour l’effusion de prières qu’il a reçues après le match.

« Merci encore une fois à tous et félicitations aux champions », a déclaré Fenix, « appréciez et défendez ces titres, car très bientôt je suis de retour et ces championnats appartiennent aux LUCHA BROTHERS. Je respecte! »

étoile AEW Rey Fenix a subi une horrible blessure au bras au milieu de son match mercredi soir … et — **AVERTISSEMENT ÉNORME** — la vidéo de l’incident est extrêmement graphique.

Fenix ​​luttait contre Garçon de la jungle et Luchasaure dans une épreuve par équipe avec son partenaire, Penta Zéro Miedo, à AEW Dynamite … lorsque la blessure horrible s’est produite.

Luchasaurus a percuté Fenix ​​​​à travers une table – et alors que les deux lutteurs touchaient le sol, le bras de Fenix ​​​​a été coincé dans une position inconfortable et a reculé.

Oh mon Dieu!!!! #ReyFenix ​​pic.twitter.com/GoeIIcPnev – Prime TimeTalk TV (@primetimetalktv) 6 janvier 2022 @primetimetalktv

Fenix ​​​​était dans une douleur extrême – une vidéo prise depuis l’angle du ring montre qu’il criait fort après s’être blessé au bras.

Le joueur de 31 ans n’a pas pu terminer le match – et il aurait été transporté d’urgence à l’hôpital.

Aucun mot sur son état aujourd’hui … mais nous avons contacté AEW pour commentaires.

Pendant ce temps, Jungle Boy et Luchasaurus ont remporté le match alors que le personnel d’AEW s’occupait de Fenix. Garçon de la jungle (Luc Perryfils de ) a tweeté par la suite qu’il espérait que la blessure de la star n’était pas trop grave.

« Je souhaite un prompt rétablissement à @ReyFenixMx », a écrit le lutteur. « L’un des meilleurs au monde et l’une des personnes les plus formidables. C’est toujours un honneur de partager la bague avec vous. Beaucoup d’amour. »

Fenix ​​​​est l’une des étoiles les plus brillantes d’AEW – il est connu pour ses mouvements aériens de haut vol, et il est un grand favori de la foule.

Se rétablir rapidement.

Publié à l’origine — 6:38 AM PT