La star de Ghostbusters: Afterlife, Mckenna Grace, apporte plus que ses talents d’actrice à la nouvelle version hollywoodienne du film bien-aimé. Si vous restez jusqu’au générique de fin du film, la chanson que vous entendrez jouer est interprétée par l’actrice de 15 ans, qui incarne Pheobe dans le nouveau film dirigé par Paul Rudd. Grace a également sorti le morceau « Haunted House » dans son intégralité jeudi, avec un clip officiel.

« HAUNTED HOUSE maintenant et SURPRISE !!! » Grace a tweeté jeudi. « Je n’arrive pas à croire que je tape ceci, mais cela joue dans le générique de fin de GB ! Faire partie de Ghostbusters est un moment fort de mon parcours cinématographique et avoir mon premier single en fait partie est l’un des plus grands honneurs de ma vie . »

Grace, qui a signé avec Photo Finish Records, a déclaré dans une déclaration à Entertainment Tonight que le single est inspiré par une « période difficile » de sa vie personnelle au milieu de la pandémie de COVID. « Je voulais écrire une chanson sur le fait que même après que quelqu’un ne soit plus dans votre vie, sa mémoire ne vous quitte jamais vraiment », a-t-elle déclaré. « Vous pourriez le prendre comme une chanson de rupture, mais cela pourrait aussi parler d’un ami ou d’un membre de la famille ou de tout type de relation qui a pris fin. »

Ghosbusters: Afterlife met également en vedette Carrie Coon dans le rôle de Callie, la mère de Pheobe, et Finn Wolfhard dans le rôle de son frère Trevor. La famille trouve un lien avec les Ghostbusters originaux après avoir emménagé dans une ferme rurale héritée de leur grand-père, et le chaos s’ensuit. Paul Rudd et les acteurs originaux de Ghostbusters Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson apparaissent également dans le film.

Agissant professionnellement pendant 10 ans et le coup d’envoi de sa carrière musicale n’a pas du tout encombré la jeune star, a-t-elle déclaré à Collider avant la première de Ghostbusters: Afterlife de vendredi. « Je joue depuis que j’ai cinq ans et beaucoup de gens me disent : ‘Oh, cette pauvre fille. Tout ce qu’elle fait, c’est travailler. Elle a besoin de sortir, de faire du vélo' », a-t-elle déclaré. « Ce sont pour moi les commentaires et les trucs les plus stupides parce que je m’amuse tellement. C’est comme, ‘Oh, elle a besoin d’être dehors. Ah!’ Je suis littéralement en train de patiner à l’extérieur, je fais toutes sortes de choses. [It’s] juste, beaucoup de parties de ma vie que je ne partage pas sur les réseaux sociaux, donc c’est difficile de voir derrière le rideau. Mais honnêtement, c’est ce que j’aime faire. C’est ma passion. Je ne préférerais pas faire autre chose que ça, rien de créatif. »