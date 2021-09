La star d’Aladdin brise le silence sur les rumeurs d’Ezra Bridger 10z viral

En dehors de Rosario Dawson, Jon Favreau et Dave Filoni, aucun autre talent de part et d’autre de la caméra n’a été officiellement annoncé pour Guerres des étoiles La série Disney Plus Ahsoka, mais cela n’a pas empêché le moulin à rumeurs de lancer toutes sortes de noms.

L’une des tranches de scuttlebutt les plus récurrentes que nous entendons depuis que le projet a été révélé pour la première fois au monde est que Lars Mikkelsen reprendra son rôle d’animation en tant que Grand Amiral Thrawn en live-action, avec Mena Massoud d’Aladdin qui aurait été défini comme le favori des fans Ezra Bridger.

Dawson a même attisé les flammes de la spéculation elle-même après avoir publié une image sur les réseaux sociaux taquinant que les deux acteurs susmentionnés étaient en route pour une galaxie très, très lointaine, mais rien n’a encore été confirmé. Dans une nouvelle interview avec ., cependant, Massoud a rompu son silence sur le discours d’Ezra, mais il était inévitablement léger pour confirmer ou nier quoi que ce soit.

“Oui. Juste manifester, juste manifester, essayer différentes choses. Ouais, il n’y a pas grand-chose de plus que je puisse dire à ce sujet, mais, vous savez, j’avais entendu des murmures disant que ce rôle était en train d’arriver et que cela devient une réalité. Donc je voulais juste jeter mon nom sur le ring et, oui, juste une partie de manifester ce que vous voulez. Je pense que nous vivons à une époque si différente des années 70, 80, 90, Hollywood, où il n’y avait pas de réseaux sociaux. C’était vraiment juste vos représentants, qui mettaient les choses là-bas pour vous. Mais maintenant, nous avons la capacité de diffuser des choses pour nous-mêmes grâce aux médias sociaux et parce que nous pouvons diffuser des choses. Alors oui, je voulais juste le mettre là-bas, je suppose. Ce serait un rêve devenu réalité. Évidemment, j’ai déjà réalisé un de mes rêves avec Aladdin, mais je pense aussi que je pourrais vraiment lui rendre justice. J’ai déjà travaillé sur ce genre de plateau énorme et massif sur Aladdin. Je pense que j’ai cela à mon actif maintenant et, heureusement, le film a très bien fonctionné, alors je pense avoir prouvé que je pouvais réussir dans cet environnement. Je pense que ce serait juste une excellente occasion de prendre tout ce que j’ai appris sur un plateau comme Aladdin et de le mettre en œuvre dans l’univers Star Wars ou DC ou Marvel. Nous parlons de manifester, alors oui, cela signifierait beaucoup, cela signifierait beaucoup. Je pense que je ferais aussi un travail solide et travaillerais vraiment dur. J’aime ce qu’ils font avec ce monde et comment ils étendent l’univers.





Disney Plus Day a lieu en novembre pour coïncider avec le deuxième anniversaire de la plate-forme, nous nous attendons donc à des nouvelles importantes concernant de nombreux projets à venir de haut niveau. C’est peut-être à ce moment-là que nous saurons si Massoud est vraiment bloqué pour le Padawan de Kanan Jarrus ou non, lorsque l’ardoise de Guerres des étoiles et les projets en développement de Marvel Cinematic Universe devraient constituer l’essentiel des plus grandes révélations.