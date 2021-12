La star d’Alia Bhatt, Gangubai Kathiawadi, sera présentée en première mondiale au Festival de Berlin

Les organisateurs du festival ont déclaré que Gangubai Kathiawadi est la seule sélection indienne et l’un des quatre films choisis à travers le monde à être projeté au festival du film.

Dans un moment de fierté pour le réalisateur Sanjay Leela Bhansali, son film Gangubai Kathiawadi, dont la sortie est prévue l’année prochaine, sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Berlin. Le prestigieux festival du film, qui est l’un des plus grands festivals de cinéma publics au monde et un forum essentiel pour la communauté cinématographique mondiale, devrait se tenir du 10 au 22 février, a rapporté l’agence de presse PTI.

Ce qui rend l’entrée de la star d’Alia Bhatt encore plus significative, c’est le fait qu’une seule entrée indienne a été sélectionnée pour la projection au festival. Les organisateurs du festival ont déclaré que Gangubai Kathiawadi est la seule sélection indienne et l’un des quatre films choisis à travers le monde à être projeté au festival du film.

Dans une déclaration officielle publiée, les organisateurs du festival ont déclaré que les films sélectionnés à la Berlinale Special rendent hommage à des êtres humains exceptionnels. La sélection des films rend également hommage au monde dur, mais toujours surprenant, dans lequel vivent les gens, ajoute le communiqué.

Réalisé par le célèbre réalisateur Sanjay Leela Bhansali de Bajirao Mastani, Gangubai Kathiawadi est un drame policier adapté d’un chapitre du livre de Hussain Zaidi, Mafia Queens of Mumbai. Bhatt, qui a gagné de nombreux cœurs avec ses performances dans des films comme Udta Punjab, a, avec cette annonce, eu l’honneur de figurer deux fois au Festival international du film de Berlin, car son film Gully Boy de 2019 a également été projeté au festival.

Bhatt joue le rôle principal de Gangubai, qui n’est pas seulement la dame la plus aimée et la plus respectée de la principale zone de feu rouge de Mumbai, mais aussi la plus puissante de toutes. Le film se déroule dans le quartier chaud de la ville de Kamathipura dans les années 1960. Le film qui a été produit conjointement par Bhansali et Pen India Limited de Jayantilal Gada devrait sortir en salles le 18 février 2022.

