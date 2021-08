La star d’American Pickers, Danielle Colby, ravit les fans avec une blague torride au milieu d’une querelle publique entre Mike Wolfe et Frank Fritz

Danielle Colby illumine l’ambiance avec une blague torride au milieu de la querelle entre ses co-stars des Pickers américains, Mike Wolfe et Frank Fritz. La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram dimanche pour faire un jeu de mots sale sur une statue d’une tête qu’elle a trouvée lors de ses expéditions, écrivant dans la légende: “Regardez ce que j’ai trouvé! C’est la tête de la route.” Alors que les fans craquaient dans les commentaires, Colby les a renvoyés vers son site Web pour plus de photos du temps « passé avec cette magnifique créature » et de ses aventures.

Colby a également pu voir Wolfe au cours du week-end, partageant une photo des deux souriant et se tenant l’un à l’autre, ce qui, selon elle, faisait partie de son “amour de passer du temps” avec la star de History Channel. La veille, elle avait partagé une photo de retour avec le frère de Wolfe, Robbie, sur le plateau, affirmant qu’elle “lui avait récemment rendu visite ainsi qu’à sa nouvelle boutique”.

Le soutien de Colby à Wolfe et à son frère intervient quelques semaines seulement après que sa co-vedette d’American Pickers a annoncé aux fans que Fritz ne faisait plus partie de la série. Appelant Fritz « comme un frère » dans un Instagram du 21 juillet, Wolfe a écrit : « Frank va me manquer, comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage. .”

La semaine dernière, Fritz a qualifié cette déclaration de “taureaux—” dans une interview avec The Sun. “Je ne crois pas qu’en 10 ans, il m’ait dit cinq belles choses, vous savez ? À moins qu’il ne coupe quelqu’un d’autre et que nous riions tous les deux”, a déclaré Fritz, accusant son ancienne co-star de ne pas l’avoir contacté. quand il s’est déjà blessé au dos. La personnalité de la réalité a continué que les deux ne s’étaient pas parlé depuis deux ans, et la façon dont cette querelle se déroule, cela n’est pas aussi surprenant.

Colby a rompu son silence à la sortie de Fritz plus tôt cette semaine, écrivant sur Instagram qu’elle était “vraiment attristée” pour son départ et ses “luttes”. “J’aurais aimé que les choses aient pu être différentes, mais nous devons être responsables de nos actions lorsque nous causons de l’instabilité ou de la douleur et de la souffrance aux autres”, a-t-elle poursuivi. “Frank s’est fait tellement mal qu’il a été difficile à regarder. J’espère vraiment que Frank recevra toute l’aide dont il a besoin pour se rétablir après des années de malaise.”