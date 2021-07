La star d’American Pickers, Mike Wolfe, aborde le statut de Frank Fritz après ne pas avoir parlé pendant des années

La star américaine des Pickers, Mike Wolfe, a confirmé qu’il animera lui-même la longue série History Channel après le départ de Frank Fritz. Les spéculations selon lesquelles Fritz ne reviendrait pas dans la série ont commencé après que Fritz a déclaré au Sun qu’il n’avait pas parlé avec Wolfe depuis deux ans. Lorsque l’émission est revenue pour sa 22e saison en janvier, Fritz n’était pas dans l’émission.

“Je connais Frank depuis aussi longtemps que je me souvienne, il a été comme un frère pour moi”, a déclaré Wolfe à Entertainment Weekly dans un communiqué jeudi. “Le voyage que Frank, Dani (Danielle) et moi avons commencé en 2009, comme toute la vie, est venu avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses défis, mais il a aussi été le plus gratifiant. Frank va me manquer, juste comme vous tous, et je prie pour le meilleur et toutes les bonnes choses pour lui dans la prochaine partie de son voyage.”

Avant la déclaration de Wolfe, des sources de production d’American Pickers ont déclaré à TMZ que Fritz avait quitté la série pour faire face à des problèmes de santé et se remettre d’une opération au dos. Fritz, qui est apparu pour la dernière fois dans l’émission en mars 2020, souffre également de la maladie de Crohn. Wolfe a ensuite continué le spectacle, mettant souvent en vedette son frère Robbie. Bien que Fritz pensait que Robbie était considéré comme son remplaçant, des sources ont déclaré à TMZ que ce n’était pas le cas.

Lundi, Fritz, 57 ans, a déclaré au Sun qu’il n’avait pas parlé avec Wolfe, 57 ans, depuis deux ans. “Il savait que mon dos était foutu, mais il ne m’a pas appelé pour me demander comment j’allais. C’est comme ça”, a déclaré Fritz. Il a déclaré plus tard que l’émission était “inclinée vers” Wolfe “1000%”. Il a également décrit Wolfe comme le “frontman” de la série, le comparant à Steven Tyler d’Aerosmith.

Cela dit, Fritz a déclaré au Sun qu’il avait ses fans parce qu’il était la star la plus terre-à-terre des deux. “Je ne suis pas arrogant et je suis plutôt un vieux gars ordinaire. Le gars qui se connecte avec moi est le gars qui achète un paquet de 30 Busch Light et une pizza le week-end. C’est mon gars. Mon gars achète un Signe de 150 $, pas un signe de 8 000 $”, a-t-il déclaré. «Je suis plus un homme ordinaire, je n’ai pas trouvé de vase à 100 000 $ ou tout autre truc de Michel-Ange. Je n’ai jamais vraiment eu un gros, gros score comme ça. Mais tous les petits scores sont du pain et du beurre et c’est mon accord.

Bien que Fritz ait déclaré qu’il serait “difficile” pour lui de revenir un jour dans la série, il a admis qu’il appartenait toujours à History Channel de décider. “C’est au réseau de décider si je reviens dans l’émission”, a-t-il déclaré. “Cela ne va pas m’affecter du tout. Je n’ai pas quitté la série. J’ai fini de tourner, puis j’ai subi une petite opération au dos et la pandémie est arrivée.”

La vie personnelle de Wolfe est également au milieu d’un grand changement. Son épouse, Jodi Catherine Wolfe, aurait demandé le divorce dans le comté de Williamson, dans le Tennessee, en novembre 2020, mais le dossier n’a été signalé qu’au début du mois. Wolfe sortirait avec Leticia Cline, une mannequin qui serait apparue dans l’émission de rencontres WB Beauty and the Geek.