La star d’Angleterre et de Man City, Raheem Sterling, dévoile la « Fondation Raheem Sterling » dans une ancienne école de Brent, l’Ark Elvin Academy, dans le but « d’éduquer, de responsabiliser et d’inspirer les jeunes »

Raheem Sterling a dévoilé la « Raheem Sterling Foundation », dans le but « d’éduquer, de responsabiliser et d’inspirer les jeunes ».

La fondation, qui a été lancée dans son ancienne école, Ark Elvin Academy à Brent, a été créée pour garantir aux jeunes du monde entier une plus grande mobilité sociale.

Sterling est retourné à son ancienne école

L’attaquant de Manchester City et de l’Angleterre a été une inspiration pour beaucoup sur et en dehors du terrain, et il dit qu’il veut utiliser ses expériences pour continuer à aider les jeunes.

Sterling a déclaré: «Mon parcours à ce jour a été bien documenté, mais rien n’aurait été réalisable sans la foi, la famille, d’excellents mentors et les opportunités que j’ai saisies.

« Ma fondation repose sur mes expériences, mes réussites et les nombreux défis que j’ai surmontés. Je veux maintenant aider les jeunes à réussir et à donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Rebecca Curtis, directrice de l’Ark Elvin Academy, a ajouté : » Raheem est un modèle tellement inspirant pour notre communauté à Brent et en particulier pour nos enfants à l’Ark Elvin Academy.

Les élèves de l’Ark Elvin Academy ont occupé le devant de la scène lors de la rencontre avec Raheem à Wembley Park

Elèves et enseignants ont ensuite participé au dévoilement de la Charte de la Fondation lors d’une assemblée scolaire

« Ce qu’il représente sur et en dehors du terrain aide nos enfants à voir que les attentes élevées et le travail acharné gagnent.

« Le lancement de la Fondation est une opportunité passionnante pour nos enfants d’apprendre directement de Raheem et de voir ce qui peut être réalisé malgré les défis auxquels il a été confronté.

« Notre devise chez Ark Elvin est ‘Dare for Greatness’ et le travail de Raheem nous aide à faire exactement cela ! »