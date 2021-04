La star d’Apu a l’impression de devoir s’excuser auprès de tous les Indiens ⋆ .

Hank Azaria s’est excusé d’avoir exprimé Apu sur Les Simpsons (Photo: Fox / .)

Le doubleur des Simpsons, Hank Azaria, s’est excusé d’avoir incarné Apu Nahasapeemapetilon et a déclaré qu’il avait le sentiment qu’il devait “ s’excuser auprès de chaque Indien ” aux États-Unis.

Il a été annoncé en janvier dernier que la star quitterait son rôle après des années de controverse autour de la représentation du travailleur du dépanneur comme un accent exagéré était utilisé par un homme blanc.

-Je m’excuse vraiment, dit Hank en parlant de son départ du personnage.

‘C’est important. Je m’excuse d’avoir contribué à créer cela et à y avoir participé.

Il a poursuivi sur le podcast Armchair Expert hébergé par Dax Shepard et Monica Padman: “ Une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir chaque Indien de ce pays et m’excuser personnellement. Et parfois je le fais.

Les commentaires de Hank viennent après avoir déclaré précédemment qu’il était heureux de se retirer pour que quelqu’un d’autre prenne le contrôle du personnage.

Apu sera refondu (Image: Fox)

“ Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix à moins qu’il n’y ait un moyen de faire la transition ou quelque chose comme ça ”, a déclaré Hank à SlashFilm.

Il a ajouté à propos de l’avenir du personnage principal: “ Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel. C’est à eux de décider et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord, c’est que je ne ferai plus la voix.

«Nous avons tous pris la décision ensemble. Nous sommes tous d’accord là-dessus. Nous avons tous l’impression que c’est la bonne chose et que c’est bien. ”

L’année dernière, le créateur de l’émission, Matt Groening, a confirmé qu’Apu ne serait pas exclu de l’émission de longue date malgré les accusations de racisme.

Plus: Les Simpsons



‘Oui [he will stay on the show]. Nous adorons Apu. Nous sommes fiers d’Apu ”, a déclaré Matt à un jeune fan lors de l’exposition D23 de Disney en août, comme le rapporte Variety.

Hanks exprime également Moe Szyslak, le chef Wiggum, le professeur Frink, Lou, Comic Book Guy et Cletus Spuckler.

Les Simpsons est disponible en streaming sur Disney +.

Vous avez une histoire?

