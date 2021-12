La star d’Arsenal, 22 ans, donne un énorme indice sur son avenir

Photo de Julian Finney/.

Eddie Nketiah a déclaré que son intention cette saison était de jouer régulièrement au football après une performance d’Homme du match pour Arsenal contre Sunderland.

S’adressant à Sky Sports via Football London, l’attaquant de 22 ans a révélé que sa principale ambition était de jouer des minutes cohérentes. Nketiah a largement joué un petit rôle sous Mikel Arteta, le jeune ne jouant que sept matchs cette saison et 38 minutes de football en Premier League.

En effet, tous les départs et buts de Nketiah pour Arsenal cette saison ont eu lieu en Coupe de la Ligue, l’international anglais des moins de 21 ans en remportant cinq dans la compétition de coupe et faisant le onze de départ au cours des trois tours précédents.

Avec Nketiah marquant un triplé cette semaine contre Sunderland, c’était l’indicateur le plus clair à ce jour que le diplômé de l’académie Hale End est prêt à jouer un football constant. Et lorsqu’on lui a demandé quelle était sa motivation, le jeune a donné une réponse claire.

L’attaquant a déclaré: « Je suis juste impatient de jouer au football. C’est ma principale ambition. Je suis là. Je suis sous contrat, et tant que je jouerai pour Arsenal, je vais tout donner et, si le manager a besoin de moi, je serai prêt à aider l’équipe.

Le contrat de Nketiah avec Arsenal devant expirer à la fin de cette saison, l’attaquant pourrait quitter définitivement le club en janvier, l’attaquant rejetant les tentatives précédentes des Gunners de signer un nouvel accord.

L’affichage du MOTM Sunderland mettra Nketiah sur le radar pour les clubs

Photo de Ryan Pierse/.

Nketiah est un attaquant talentueux, avec son triplé contre Sunderland montrant ce que l’attaquant peut faire avec les bons joueurs dans le bon système. Et sa performance pourrait mettre quelques clubs sur son odeur en janvier.

Après tout, le jeune a besoin de déménager du nord de Londres le plus tôt possible. Et Nketiah a montré contre Sunderland qu’il est plus que capable de jouer régulièrement pour une équipe de haut niveau.

