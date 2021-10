La star d’Arsenal, Aaron Ramsdale, est actuellement le numéro un de l’Angleterre et pourrait être vital dans la chasse aux trophées de Mikel Arteta, affirme l’ancien gardien de but de Chelsea et de Manchester United, Mark Bosnich.

Le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale est désormais le meilleur gardien d’Angleterre, a-t-on affirmé.

Le tireur de 23 ans a connu un bon début de vie aux Emirats et a réalisé une autre superbe démonstration contre Leicester City.

.

L’arrêt de Ramsdale sur un coup franc de James Maddison était exceptionnel

Il a réussi un arrêt que le légendaire gardien de but de Manchester United Peter Schmeichel a révélé être le meilleur qu’il ait vu depuis des années.

Ramsdale était également ravi de sa distribution impressionnante, permettant aux Gunners de briser la presse de leurs adversaires.

Et un autre ancien gardien de but de Premier League, Mark Bosnich, estime qu’il est en si bonne forme qu’il devrait être le gardien de premier choix de l’Angleterre devant Jordan Pickford.

L’ex-star de Chelsea et de Manchester United a déclaré: « Ce que j’ai vu hier, c’était un gardien de but qui peut vous faire gagner des matchs.

.

Ramsdale et Arsenal étaient tout sourire et il est maintenant pressenti pour une casquette en Angleterre

.

Southgate a une grande décision entre les mains avant la prochaine pause internationale

« S’engager sur le long terme, lorsque vous visez les grands trophées, cela fait une énorme différence.

« Pour moi, le jeu concerne les hommes et les moments et dans ces moments d’hier, il était absolument exceptionnel. Tout le monde sait ce qu’il peut faire, le plus dur est de continuer. »

Il a ajouté : « Il était exceptionnel hier. Je l’ai regardé hier et je me suis dit « c’est le numéro un de l’Angleterre en ce moment ».

GETTY

Ramsdale a été puissamment impressionnant depuis sa signature pour les Gunners

Le manager Mikel Arteta a déclaré après la performance de sa star: « Il joue très bien et montre beaucoup de caractère et de vrais moments de qualité », a déclaré l’Espagnol à propos de Ramsdale, qui a remporté l’homme du match pour sa performance.

«Aujourd’hui, il nous a sauvés à deux ou trois moments du match quand on a besoin de lui mais c’est nécessaire si on veut gagner des matchs consécutivement.

« Il existe de nombreuses façons de gagner des matchs de football, mais individuellement, vous avez certainement besoin de grandes performances. »