La star d’Arsenal Bukayo Saka, Jamal Musiala, diplômé de l’académie de Chelsea, Liverpool et Manchester United ciblent Jude Bellingham parmi les meilleurs jeunes joueurs cette saison pour les buts

La Bundesliga est l’endroit idéal pour perfectionner son art, semble-t-il.

Trois des joueurs offensifs les plus prometteurs d’Europe – Jude Bellingham, Jamal Musiala et Florian Wirtz – évoluent dans l’élite allemande, tandis que Bukayo Saka d’Arsenal a également montré à quel point il était dangereux.

Saka continue de se renforcer pour Arsenal

La perte de Chelsea a été le gain du Bayern Munich alors que Musiala montre pourquoi son avenir est si brillant

La cible de transfert de Liverpool, Bellingham, a tout simplement été injouable pour le Borussia Dortmund cette campagne

L’âge n’est clairement qu’un nombre et comme le dit l’un des vieux dictons du football, si vous êtes assez bon, vous êtes assez vieux.

Alors que nous atteignons la mi-saison et que 2021 touche à sa fin, Opta’s – The Analyst a examiné les meilleurs talents qui terrorisent les défenses des cinq meilleures ligues européennes – la Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 – à commencer par celui qui s’est enfui à Stamford Bridge.

Icône Sport

L’attaquant français a débuté dans tous les matches de championnat sauf deux cette saison pour le Stade Reims

Wirtz (g) a ébloui le Bayer Leverkusen cette saison et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles son équipe occupe actuellement une place en Ligue des champions 5. Jamal Musiala (Bayern Munich, sept buts)

Chelsea se demandera comment ils ont laissé tomber celui-ci.

À seulement 16 ans à l’époque, Musiala, 18 ans, a quitté les Blues à la fin de la saison 2018/19 après avoir disputé seulement trois matchs de l’académie en deux saisons.

Compte tenu de ses progrès depuis qu’il a chanté pour les géants allemands, Chelsea sera dévasté d’avoir perdu un talent aussi excitant qui a marqué trois buts et enregistré quatre passes décisives cette saison en 16 matchs de Bundesliga.

. – .

Jouer aux côtés de l’ancien ailier de Man City Leroy Sane et l’un des meilleurs attaquants du monde Robert Lewandowski a aidé Musiala à développer son jeu pour le Bayern =5. Bukayo Saka (Arsenal, sept buts)

Après les abus honteux qu’il a subis au lendemain de l’Euro 2020, Saka a fait preuve d’un caractère incroyable pour s’imposer et produire des chiffres aussi exceptionnels pour Arsenal cette saison.

À l’instar de Musiala, le produit de l’académie des Gunners a figuré en bonne place dans la ligue pour son club cette saison, la seule légère différence étant que Saka a joué jusqu’à présent dans tous les matchs de championnat.

En 18 matches, le joueur de 20 ans a également produit jusqu’à présent trois buts et quatre passes décisives tout au long de cette campagne.

L’un des trois buts en championnat que Saka a marqué cette saison est contre Newcastle =5. Jude Bellingham (Borussia Dortmund, sept buts)

Le milieu de terrain né à Birmingham est sans doute devenu l’adolescent le plus discuté en Europe avec plusieurs clubs à travers le continent tous désireux de s’assurer ses services.

Manchester United, Man City, Chelsea et Liverpool seraient tous intéressés par Bellingham, ce dernier présentant une offre de 90 millions de livres sterling.

Plusieurs experts ont à juste titre fait la promotion du joueur de 18 ans et même s’il coûtera beaucoup d’argent à son nouveau club, son âge et son potentiel feront de lui un excellent investissement.

Avec deux buts et cinq passes décisives en 15 matchs de Bundesliga cette saison, le milieu de terrain de Dortmund devrait connaître une autre superbe saison alors qu’il vise à les aider à réussir dans la ligue.

Bellingham est un talent extrêmement spécial et les fidèles d’Anfield aimeraient l’avoir dans leur équipe 2. Hugo Ekitike (Stade Reims, dix buts impliqués)

L’attaquant français n’est peut-être pas encore très connu, mais ses chiffres pour son club sont extrêmement impressionnants.

Avec le deuxième plus grand nombre de buts en Europe âgé de moins de 21 ans, Ekitike montre à quel point il est prolifique pour le Stade Reims dont les buts ont aidé son équipe à éviter la zone de relégation.

En 17 matchs cette saison, le joueur de 19 ans a marqué huit buts et produit deux passes décisives.

Icône Sport

L’attaquant de 6 pieds 2 pouces s’est avéré trop difficile à manier pour de nombreuses défenses de Ligue 1 cette saison 1. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, treize buts impliqués)

Le prodige de Leverkusen, Wirtz, est le premier à avoir le plus de buts en jeu à travers l’Europe.

Le joueur de 18 ans déchire les équipes de Bundesliga grâce à sa superbe gamme de passes défensives et à sa qualité devant le but.

Avec huit passes décisives et cinq buts jusqu’à présent cette saison, l’international allemand a aidé son équipe à se classer quatrième du classement et a joué un rôle important pour aider Leverkusen à devenir le meilleur buteur de la ligue jusqu’à présent.

C’est avec cette forme qui l’a vu lié à de nombreux clubs à travers l’Europe avec Man United cherchant à l’amener à Old Trafford même si cela pourrait leur coûter 60 millions de livres sterling pour le faire venir.

Wirtz a presque été impliqué dans la moitié des buts de Leverkusen en championnat cette saison

