Un ancien milieu de terrain de Premier League estime que la star d’Arsenal, Bukayo Saka, serait un « bon choix » pour Liverpool, malgré la difficulté à conclure un accord.

Saka, 20 ans, fait partie intégrante de la jeune et passionnante équipe de Mikel Arteta aux Emirats. Il forme un partenariat offensif mortel avec Alexandre Lacazette, Emile Smith Rowe, Gabriel Martinelli et Martin Odegaard.

La dernière sortie de Saka a eu lieu lors de la défaite 5-0 de Norwich à Carrow Road. Il a marqué deux buts alors qu’Arsenal a remporté quatre victoires consécutives en Premier League.

L’ailier est un favori parmi les supporters, étant donné son ascension de diplômé de l’académie à star de la première équipe. À ce titre, il a signé un nouveau contrat à long terme l’été dernier.

Cependant, un journaliste estime que Liverpool pourrait chercher à signer l’international anglais. Ian McGarry du podcast La fenêtre de transfert affirme que Saka est sur la liste restreinte de Liverpool.

Les Reds auront besoin de renforts offensifs au cours des prochaines saisons alors que Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino atteindront, voire dépasseront, leurs sommets.

L’ancien joueur de Man Utd, Luke Chadwick, a déclaré que Saka impressionnerait dans les autres clubs des « Big Six ». Cependant, il a également mis en doute un éventuel transfert.

Arsenal «construit autour de Saka» – Chadwick

« Saka est un jeune joueur incroyable et je pense qu’il conviendrait parfaitement à n’importe laquelle des meilleures équipes », a déclaré Chadwick à CaughtOffside. « Il a une éthique de travail fantastique, une excellente technique, de belles compétences et il est vraiment athlétique.

«Je ne peux pas le voir (le déménagement à Liverpool) se produire, personnellement. Je pense qu’Arsenal construit une équipe autour de Saka et d’autres jeunes joueurs qui arrivent. Ce serait très surprenant s’il déménageait dans un autre club de Premier League au cours des prochaines années.

«Ils essaient de construire quelque chose et avec cette équipe maintenant, quelques joueurs de plus et ils pourraient vraiment faire quelque chose. Saka est en quelque sorte le porte-drapeau d’Arsenal – il est maintenant une lumière brillante dans leur équipe. »

Saka a disputé 109 matches avec les Gunners toutes compétitions confondues, marquant 17 buts. Il a remporté la FA Cup et le Community Shield jusqu’à présent dans sa carrière.

Contact établi alors qu’Arsenal poursuit un homme de la Juventus

Pendant ce temps, des rapports affirment qu’Arsenal pourrait répéter le succès qu’ils ont eu avec Martin Odegaard en amenant un autre milieu de terrain élégant aux Emirats cet hiver.

Sport Witness, citant des rapports en Italie, Le meneur de jeu de la Juventus, Arthur Melo, intéresse Arsenal.

L’international brésilien a récemment changé d’agent et souhaite apparemment quitter Turin. Il a passé beaucoup de temps sur le banc depuis octobre.

Le nouveau représentant d’Arthur, Federico Pastorello, est déterminé à trouver une solution. Ce sera probablement un prêt cet hiver.

Un transfert vers le nord de Londres est envisageable, car Pastorello aurait eu » bien plus qu’une discussion » avec Arsenal à propos du joueur.

Si Arthur rejoignait les triples vainqueurs de la Premier League et impressionnait, il pourrait alors rejoindre définitivement cet été, ce qui le verrait suivre les traces d’Odegaard.

