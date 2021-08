La star d’Arsenal économise 20 millions de livres sterling au club dans un geste incroyable à l’approche de la sortie du transfert

Willian économiserait 20 millions de livres sterling à Arsenal en s’éloignant du club pour rejoindre l’équipe brésilienne des Corinthians lors d’un transfert gratuit cet été.

Willian a actuellement deux ans sur ses 240 000 £ par semaine Artilleurs Contrat. Cependant, au lieu de rester aux Emirats ou de demander un remboursement, il déchirera son contrat et signera pour Corinthians dans les prochaines 48 heures.

Non seulement le joueur de 33 ans économise 20 millions de livres sterling aux hommes de Mikel Arteta, mais il subit également une baisse de salaire de 70% pour retourner dans son ancien club.

Le reportage sur Sky Sports affirme que les directeurs d’Arsenal seraient étonnés par le geste de Willian.

L’attaquant Willian est un professionnel exemplaire depuis son arrivée en Premier League il y a huit ans.

Cependant, le Brésilien accepte que son transfert à Arsenal depuis Chelsea l’été dernier n’a pas bien fonctionné.

S’exprimant plus tôt cette semaine, Arteta a confirmé que Willian avait eu des discussions sur un déménagement aux Corinthians.

“Nous avons des conversations avec lui et l’agent, et nous évaluons la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment”, a déclaré Arteta avant Le 5-0 de Premier League de samedi à Manchester City.

“Je ne sais pas [why it hasn’t worked out for him here].

“Pour le moment, c’est un joueur d’Arsenal, et nous essayons de tirer le meilleur de lui pendant qu’il est ici. Tout ce qui est différent n’est que des choses qui peuvent arriver.

Quel sera l’impact du retour de Ronaldo sur Man Utd ?

Arteta interrogé sur l’accusation d’Aubameyang

Pendant ce temps, Mikel Arteta était d’accord avec l’évaluation de Pierre-Emerick Aubameyang sur la lourde défaite d’Arsenal à Manchester City samedi.

L’évaluation de l’attaquant des Gunners sur la défaite 5-0 était que l’équipe manquait de « courage ».

Arsenal était mené 2-0 après 12 minutes avant que Granit Xhaka ne soit expulsé 10 minutes avant la mi-temps. Ferran Torres et Ilkay Gundogan ont marqué avant que Gabriel Jesus, Rodri et Torres ne terminent la déroute.

«Je nous blâme simplement en tant qu’équipe parce qu’aujourd’hui, ce n’était pas suffisant. Contre [Man] City, 11 contre 11, il faut prendre des risques et il faut être courageux avec le ballon, nous ne l’étions pas aujourd’hui. Après le carton rouge, c’était un match complètement différent », a déclaré Aubameyang.

« Comme je l’ai dit, ce n’est pas suffisant et tout le monde doit élever le niveau, se regarder dans le miroir, travailler en équipe et rester ensemble. C’est la seule façon d’aller de l’avant.

Aubameyang sur la façon dont Arsenal traverse ce mauvais sort, a déclaré: «Nous devons parler entre nous, les joueurs. C’est maintenant important parce que nous sommes Arsenal. Nous avons besoin de fierté, nous devons dire la vérité entre nous, être honnêtes et élever le niveau.

«Ça va être difficile. Comme je l’ai dit, nous sommes une équipe. Nous devons rester unis dans ces moments-là et en tant que joueurs seniors, nous devons également montrer la voie aux jeunes joueurs. Je sais que ce ne sera pas facile, mais nous essaierons de faire de notre mieux.

Arteta a été interrogé sur le commentaire d’Aubameyang et n’a pas été en désaccord.

“Si c’est son sentiment, c’est juste parce qu’il est sur ce terrain et il le vit”, a déclaré le patron des Gunners.

