La star d’Arsenal, Emile Smith Rowe, s’exprime sur le partenariat avec Bukayo Saka

Emile Smith Rowe a marqué son premier but pour l’Angleterre contre Saint-Marin (Photo: ITV Football)

Emile Smith Rowe a parlé de son lien spécial avec son coéquipier d’Arsenal, Bukayo Saka, après avoir marqué lors de son premier départ en Angleterre lors de la victoire 10-0 contre Saint-Marin.

Après avoir quitté le banc contre l’Albanie vendredi soir, Smith Rowe a eu la chance d’impressionner dès le début contre l’équipe la moins bien classée du football international, l’Angleterre n’ayant besoin que d’un point pour se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine au Qatar.

Le beau centre du joueur de 21 ans a permis à Harry Kane de marquer son deuxième but de la soirée, avant que le diplômé de l’académie d’Arsenal n’entre lui-même en scène au milieu de la seconde mi-temps après une interaction habile avec l’attaquant de la Roma Tammy Abraham pour porter l’avance de l’Angleterre à 7 -0.

S’exprimant après le match, Smith Rowe a évoqué son premier but international senior, avant d’expliquer à quel point c’était spécial de jouer aux côtés de Saka.

« Pour être honnête, je suis excité, mais l’objectif principal était les qualifications ce soir et nous sommes heureux d’avoir fait cela aujourd’hui », a-t-il déclaré.

«Je pense que Bukayo l’a traversé et Tammy l’a allumé et j’ai crié pour lui et c’était une finition décente pour être juste, alors je vais le prendre.

Smith Rowe et Bukayo Saka ont une relation solide (Photo: .)

«C’est un peu surréaliste pour être honnête, c’est dommage que mes parents n’aient pas pu être ici pour le voir, mais je suis sûr qu’ils seront fiers.

« En revenant, j’ai beaucoup appris et je suis tellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer. Je vais juste continuer à travailler dur et nous verrons ce qui se passera.

‘[Saka and I] avons été si proches depuis si longtemps, nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble à l’académie d’Arsenal.

« Le voir jouer pour l’Angleterre, je suis vraiment fier de lui et tout le monde à Arsenal l’est aussi et ce fut également un plaisir de jouer avec lui pour l’Angleterre ce soir. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, le joueur de 21 ans a ajouté: « C’est un objectif, c’est quelque chose que je vais atteindre, mais c’était génial de marquer ce soir et c’est un début.



