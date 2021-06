La star d’Arsenal, Granit Xhaka, donne une réponse brillante après que la Suisse a retiré la France de l’Euro 2020 et a abandonné l’indice de transfert

in

Granit Xhaka n’a pas pu contenir sa joie après que la Suisse ait exclu la France de l’Euro 2020.

L’équipe de Xhaka est revenue de 3-1 pour amener les champions du monde en titre aux tirs au but et Kylian Mbappe a raté le coup de pied décisif.

.

Xhaka était la star du show pour la Suisse contre la France

Le milieu de terrain d’Arsenal a été sensationnel pour son pays car ils ont joué avec brio pour organiser un affrontement en quart de finale avec l’Espagne.

Jose Mourinho a même salué l’équipe suisse pour la façon dont il a bien joué contre la France alors qu’il rejoignait talkSPORT ce matin.

Réagissant après leur victoire, Xhaka a déclaré: “Désolé de dire ce mot, mais c’est foutrement incroyable, mec.

«Nous pouvons marquer le 2-0 et terminer le match, mais le penalty que nous avons manqué nous casse un peu.

“Après 3-1, pour revenir comme ça contre la France, pour montrer un grand caractère, cette équipe est f ****** incroyable, mec.”

Xhaka a remporté le prix de la star du match pour sa performance et a été lié à un éloignement des Gunners cet été.

On pense que Mourinho veut l’amener à Rome et l’international suisse a laissé entendre qu’il pourrait peut-être déménager en Italie très bientôt.

On lui a demandé s’il pouvait mener une interview en italien et il a répondu : « Italien ? Pas encore…”

Il ajoute : « C’est toujours intéressant d’apprendre une nouvelle langue. J’ai appris l’anglais, pourquoi ne pas apprendre l’italien ? Voyons ce qui se passe, tout le monde sait ce que représente Roma. Aujourd’hui, je suis un joueur d’Arsenal, alors je déciderai de mon avenir après l’Euro.

Sommer a mené les célébrations après avoir sauvé le penalty

Yann Sommer était le héros suisse des tirs au but et était à l’avant-garde des célébrations après avoir sauvé le tir au but de Mbappe.

Il a plaisanté en disant qu’il voulait que Robert De Niro le joue dans un film sur leur célèbre victoire contre la France.

« Oui, la folie. Je vais appeler Robert De Niro pour voir s’il veut me jouer », a déclaré le gardien de but à la chaîne de télévision allemande ZDF.

“Nous avons remarqué que les Français avaient une phase après les deux buts (pour les mettre 3-1) où ils étaient légèrement arrogants et pensaient qu’ils avaient gagné et nous en avons profité.”