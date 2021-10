La star d’Arsenal n’a pas l’intention de revenir après avoir été éliminée par Arteta

Hector Bellerin a laissé entendre qu’il n’avait pas l’intention de retourner à Arsenal à la fin de son prêt d’une saison au Real Betis.

L’international espagnol a accepté de déménager dans le club qu’il soutenait en tant que garçon le jour de la date limite après le Artilleurs a débarqué la star japonaise Takehiro Tomiyasu en tant que remplaçant. Les 26 ans avait auparavant été éliminé par Arteta, qui préférait plutôt Calum Chambers à l’arrière droit.

Arteta a accepté une proposition du Betis après avoir consulté une société d’analyse pour vérifier qu’elle lui conviendrait. Et les choses se sont bien passées jusqu’à présent, Bellerin ayant disputé quatre matches de Liga.

Interrogé sur son avenir par El Desmarque, Arteta a été assez complet dans sa réponse, déclarant : « Je ne sais pas mais je l’ai toujours dit : « Si je ne voulais pas être ici l’année prochaine, je ne sont venus depuis le début.

« Il y a beaucoup de choses à décider, mais ce que je veux faire, c’est profiter de l’année que je suis ici. Et ce qui doit arriver arrivera.

Bellerin aura un an de plus sur son contrat avec Arsenal à la fin de cette saison. Cela devrait inciter les Gunners à effectuer des soldes d’été, plutôt que de perdre le joueur pour rien en 2023.

Il a également été rapporté que Bellerin avait subi une baisse de salaire importante pour rejoindre le Betis, le club que son père soutenait également.

Et le défenseur a semblé confirmer que c’était le cas, ajoutant : « Il est clair que l’argent est quelque chose d’important, car c’est notre travail.

« Mais je pense que dans le football, cet amour du sport, du club, se perd. Et pour moi, après avoir compris et ressenti ce sentiment depuis l’enfance, il y a des choses que tu mets en avant [of money].

«Cette année et demie qui vient de s’écouler nous a fait repenser beaucoup de choses.

«Pour moi et pour tout le monde, c’était un effort pour mener à bien l’opération non seulement du point de vue de l’argent et du prix que cela nous a coûté pour arriver ici.

« En fin de compte, ces efforts portent leurs fruits et j’avais d’autres priorités au moment de prendre ma décision. »

Arteta a dit de prendre le hotshot de Séville

Pendant ce temps, l’ancien attaquant d’Arsenal, Kevin Campbell, a exhorté Mikel Arteta à faire appel à l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri pour remplacer Alexandre Lacazette.

attaquant français Lacazette sera sans contrat à la fin de la saison et n’a pas encore proposé de nouveau contrat par le Artilleurs. En effet, Arteta serait disposé à sanctionner la sortie du joueur d’Emirates.

Les géants du nord de Londres ont été liés à Dominic Calvert-Lewin et Ollie Watkins. Cependant, des rapports récents suggèrent que La star marocaine En-Nesyri a également été repérée et Arteta est un grand fan.

Le joueur de 24 ans a excellé en Espagne au cours des deux dernières saisons, marquant 24 buts la saison dernière. Il a également marqué trois fois en six matchs jusqu’à présent cette campagne.

En-Nesyri s’est également illustré pour son pays, avec 11 buts en 40 apparitions. Et il est juste de dire que Campbell est impressionné, avec un contrat à terme évalué à environ 45 millions d’euros.

Il a déclaré au podcast Highbury Squad : « Bon joueur, vraiment bon. Pour moi, il viendrait certainement et porterait une menace. Je vais vous le dire.

«Il portera une menace en haut du terrain. Il a une bonne taille, de la vitesse, sait où est le but, il est aussi habile.

