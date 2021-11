Pierre-Emerick Aubameyang a eu une journée de repos alors qu’Arsenal battait Watford (Photo: .)

Ian Wright a fait l’éloge de la performance d’Arsenal lors de sa victoire 1-0 sur Watford, à dix, mais pense que Pierre-Emerick Aubameyang a eu un » mauvais match » et aurait dû le rendre beaucoup plus » confortable » pour son ancien club.

Emile Smith Rowe a ouvert le score avec une frappe contrôlée de 20 mètres à la 56e minute et Arsenal a tenu bon pour obtenir les trois points aux Emirats, prolongeant ainsi leur invincibilité à dix matches dans toutes les compétitions.

Les hôtes ont dû travailler dur pour la victoire, Ben Foster sauvant plus tôt un penalty d’Aubameyang avant de refuser Gabriel Magalhaes avec un superbe arrêt à sa droite.

Aubameyang avait un après-midi à oublier et aurait peut-être dû sortir de l’impasse dans la préparation de la frappe de Bukayo Saka à la 15e minute, qui a ensuite été exclue pour hors-jeu.

Les frustrations de l’attaquant se sont poursuivies en seconde période alors qu’il touchait le but de Martin Odegaard alors qu’il se trouvait en position de hors-jeu.

Mais Mikel Arteta aura poussé un soupir de soulagement alors que l’arbitre Kevin Friend a sifflé à temps plein peu de temps après l’expulsion de Juraj Kucka et le résultat a permis aux Gunners de maintenir la pression sur leurs quatre premiers rivaux de Premier League.

« Ils semblent avoir une belle forme », a déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Wright à Premier League Productions peu après le coup de sifflet final.

« Ils ont les joueurs qu’ils veulent jouer, les quatre arrières semblent très installés et le gardien de but a donné à Arsenal une base très stable à l’arrière.

« Les deux défenseurs centraux ont l’air à l’aise et Smith Rowe et Saka commencent à vraiment affecter les matchs de manière régulière.

«Ça aurait dû être plus confortable. Je pensais qu’Aubameyang avait un mauvais match aujourd’hui. Il a raté un penalty, il aurait dû terminer cette première occasion que Saka a marqué qui était hors-jeu.

«Et à la fin, il a essayé de marquer le but d’Odegaard, ce qui aurait probablement été un but, donc ce n’était pas un grand jour pour lui.

« Mais la façon dont Arsenal joue, ils jouent le genre de football que le manager veut voir maintenant. »

Smith Rowe a marqué le seul but du match aux Emirats (Photo: .)

Un Claudio Ranieri furieux a fustigé Arsenal pour ne pas avoir rendu le ballon à Watford avant le but décisif de Smith Rowe.

Mais Wright pense que le manager des Hornets cherchait simplement une « excuse ».

‘Il n’y a rien de mal avec lui [Ozan Tufan] à la fin », a ajouté Wright.

« Je suis désolé et les gens diront que je suis partial parce que c’est Arsenal, mais s’il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vous restez à terre et faites ce que vous faites normalement. Regardez jusqu’où c’est allé.

«Je pense avoir vu Ranieri se plaindre et c’est juste pinailler parce que je ne pense pas qu’ils devraient rendre ce ballon.

Il n’y a rien de mal avec le joueur. S’il y a quelque chose qui ne va pas, restez en bas et suivez les protocoles.

«Mais il n’y a rien de mal avec lui. Il s’est relevé et ils ont eu trois ou quatre occasions d’effacer cela, donc je pense que c’est juste Ranieiri qui cherche vraiment une excuse.



