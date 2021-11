La star d’Arsenal revient sur la révolution Arteta avec une déclaration de sortie limpide

Un milieu de terrain d’Arsenal a révélé qu’il souhaitait quitter les Gunners et rejoindre définitivement l’équipe où il est actuellement « à l’aise » en prêt.

Après un début de campagne lamentable, tout semble maintenant aller bien aux Emirats. Arteta a surmonté la tempête et s’est lancé dans une série de 10 matches sans défaite toutes compétitions confondues depuis sa défaite 5-0 contre Manchester City fin août.

Six victoires et deux nuls dans la ligue les ont propulsés parmi les quatre premiers, et Thomas Partey a été un élément clé de leur renaissance.

Le général du milieu de terrain commence à montrer le type de forme qui lui a valu un transfert de 45 millions de livres sterling aux Gunners en 2020. Avec Albert Sambi Lokonga, la paire a contribué à garantir que Granit Xhaka n’a pas été manqué alors qu’il était à l’écart pour cause de blessure.

Un autre milieu de terrain dans l’esprit du club est Matteo Guendouzi. Le joueur de 22 ans en est actuellement à son deuxième prêt en deux saisons, cette fois à Marseille.

De manière assez surprenante, Guendouzi produit les performances de sa vie de retour en France. Guendouzi a même trouvé un élément offensif dans son jeu. Il a inscrit trois buts et trois passes décisives pour compléter ses performances tout en action dans la salle des machines de Marseille.

Mais malgré un contrat qui court jusqu’à l’été 2023 et Arsenal tendance dans la bonne direction sous Arteta, les derniers commentaires de Guenzoudi suggèrent qu’il ne sera pas de retour dans le nord de Londres.

Via Goal, Guendouzi a déclaré que Marseille est le club où il veut « se projeter dans l’avenir ». En outre, il a laissé entendre qu’il avait déjà eu des discussions sur un accord permanent avec Marseille avant de rejoindre en prêt.

« Aujourd’hui, je suis prêté et toujours lié par mon contrat à Arsenal », a déclaré Guendouzi.

« Mais je suis totalement concentré sur ce qu’il faut faire avec l’Olympique de Marseille.

« Et oui, c’est un club avec lequel je veux me projeter dans l’avenir et je veux m’inscrire sur le long terme.

« Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je m’y sens très à l’aise. Et c’est pourquoi je veux continuer à m’amuser à l’Olympique de Marseille.

L’Athletic a rapporté en juillet que Marseille avait une « obligation d’acheter » Guendouzi dans le cadre de son accord de prêt. Cela s’est révélé plus tard être en fait une option d’achat par le Daily Cannon (citant l’Evening Standard).

Cependant, les conditions qui doivent être remplies pour que son accord devienne permanent sont apparemment facilement « réalisables ». En tant que tel, Guendouzi aura probablement déjà joué son dernier match pour Arsenal.

Le signe « fantastique » de Smith Rowe a Ian Wright « sur la lune »

Pendant ce temps, la légende d’Arsenal Ian Wright a félicité la star actuelle Emile Smith Rowe pour son émergence en tant que joueur de qualité supérieure.

Lors de son apparition sur le podcast The Ringer, Wright a été interrogé sur Smith Rowe. Il a souligné la nature terre-à-terre du joueur, malgré son ascension soudaine vers la gloire.

« Nous devons parler d’Emile Smith Rowe et de son émergence », a déclaré l’ancien attaquant (via HITC). « Il est dans l’équipe d’Angleterre maintenant.

« Smith Rowe, je pense, c’est quelqu’un à qui je parle, même la saison dernière avant qu’il n’explose. Tout ce dont il parlait était d’être constant et de marquer plus de buts. Et maintenant, il le fait vraiment.

«Ce qui me ravit, c’est qu’il a obtenu beaucoup d’argent pour ce contrat énorme et que cela ne le met pas du tout en phase. C’est un signe fantastique. Les gens ne s’en rendent pas compte.

«Avec certains joueurs, il y a une baisse parce qu’il y a un confort et ils peuvent avoir n’importe quoi. Quelque chose s’adoucit le long de la ligne, mais il n’y a rien eu de tel avec lui ou avec Saka.

