La star d’Arsenal Vivianne Miedema et l’Anglaise Lucy Bronze ont obtenu une meilleure note que Cristiano Ronaldo sur FIFA 22, Megan Rapinoe également parmi les meilleures joueuses du jeu EA Sports

Les notes des joueuses sur FIFA 22 ont été annoncées et trois joueuses sont plus élevées que Cristiano Ronaldo.

L’attaquante d’Arsenal Vivianne Miedema, en Angleterre, et la star de Manchester City Lucy Bronze et la défenseure française Wendie Renard sont les trois meilleures joueuses avec une note de 92, une de plus que Ronaldo, classé 91.

Les stars de la WSL Bronze et Miedema sont mieux notées que Ronaldo dans le dernier volet de FIFA

Megan Rapinoe a reçu un déclassement global de -3 avec une note de 90 alors qu’elle est tombée de la première place. Son coéquipier américain Alex Morgan a également une note de 90.

La coéquipière de Bronze en Angleterre, Fran Kirby, fait également partie des 22 meilleures joueuses du match. La star de Chelsea a une note de 88.

Six joueurs de la WSL sont entrés dans les charts d’élite avec Sam Kerr, Tobin Heath et Kim Little parmi les joueurs les mieux notés du jeu.

Ci-dessous, vous pouvez voir les 22 joueuses les mieux notées sur FIFA 22.

Joueuses les mieux notées sur FIFA 22

Vivianne Miedema (Arsenal et Pays-Bas) 92

Lucy Bronze (Manchester City et Angleterre) 92

Wendie Renard (Lyon et France) 92

Sam Kerr (Chelsea et Australie) 91

Amandine Henry (Lyon et France) 90

Dzsenifer Marozsan (Lyon et Allemagne) 90

Caroline Graham Hansen (Barcelone et Norvège) 90

Tobin Heath (Arsenal et États-Unis) 90

Megan Rapinoe (OL Reign et USA) 90

Alex Morgan (Orlando Pride et États-Unis) 90

Julie Ertz (Chicago Red Stars et États-Unis) 89

Eugénie Le Sommer (Lyon et France) 89

Lieke Martens (Barcelone et Pays-Bas) 89

Christine Sinclair (Portland Thorns et Canada) 89

Fran Kirby (Chelsea et Angleterre) 88

Alexandra Popp (Wolfsbourg et Allemagne) 88

Becky Sauerbrunn (Portland Thorns et États-Unis) 88

Jenni Hermoso (Barcelone et Espagne) 87

Amel Majri (Lyon et France) 87

Kim Little (Arsenal et ex-Ecosse) 87

Lindsey Horan (Portland Thorns et États-Unis) 97

Sara Dabritz (Paris Saint-Germain et Allemagne) 87

Il y avait quelques absents notables, dont la milieu de terrain de Barcelone et joueuse de l’année 2020/21 de l’UEFA, Alexia Putellas.

Le football féminin fait partie de la franchise FIFA depuis FIFA 16, et le football féminin gagne de plus en plus en popularité ces dernières années.

Il est devenu de plus en plus populaire dans FIFA, avec FIFA 22 mettant à nouveau en vedette le football féminin.

Les joueurs de la FIFA peuvent utiliser les athlètes féminines de leurs équipes nationales au coup d’envoi, mais elles n’ont pas encore été utilisées dans le mode de jeu le plus populaire de la FIFA, FIFA Ultimate Team.

