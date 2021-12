La star d’Aston Villa Matty Cash sur la « présence » de Steven Gerrard et met en lumière les séances d’entraînement en Pologne avec l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, dont la finition est « au niveau supérieur »

Lorsque Steven Gerrard entre dans une pièce, tout le monde arrête ce qu’il fait et écoute ce que le manager a à dire.

C’est le verdict du patron d’Aston Villa de Matty Cash, qui a déclaré à talkSPORT qu’il aimait la vie sous le renouveau de Villa Park.

.

Gerrard a remporté quatre de ses six premiers matches de championnat à la tête de Villa. Les deux qu’ils n’ont pas gagnés étaient des défaites contre Manchester City et Liverpool

Parlant de Gerrard avant le match du Boxing Day GameDay de Villa contre Chelsea, Cash a déclaré à talkSPORT: «C’est génial de s’entraîner avec eux tous les jours et jouer sous lui est superbe.

« La façon dont nous voulons jouer – attaquer un football pointu – est géniale, elle me convient parfaitement.

« Il a une présence. Quand il est dans la pièce, tout le monde écoute. C’est super de jouer sous lui.

.

On dirait qu’il y a plus à venir de Cash and Gerrard’s Villa

Le jeu de Cash s’est développé à un rythme fantastique depuis qu’il a rejoint Villa de Nottingham Forest à l’été 2020.

Ses performances l’ont vu faire des apparitions internationales à son actif, mais pour la Pologne, la patrie de sa mère.

Il a deux apparitions pour la Pologne à son actif et joue ainsi aux côtés du hotshot du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Et Cash a mis en lumière ce que c’est que de jouer et de s’entraîner aux côtés du joueur qui, selon beaucoup, a été négligé pour le prix Ballon d’Or cette année.

.

Il y a cinq ans, Cash était prêté à Dagenham et Redbridge en League Two. Maintenant, il joue aux côtés de l’un des meilleurs au monde

Cash a ajouté: « En service international, la formation n’est pas aussi longue et difficile parce que vous avez évidemment des jeux. Nous avons croisé et fini après chaque séance et évidemment, j’étais en train de centrer de large et les balles croisées pour Lewandowski sont tout simplement incroyables.

« Sa finition est au niveau supérieur ! Tout ce que vous avez à faire est de le laisser à l’intérieur et la prochaine fois que vous regardez, la balle est dans le coin supérieur ! Avant de frapper la croix, je pensais « Je dois mettre ça sur l’argent parce qu’il est habitué à ça. »

« Jouer avec ce genre de joueurs est génial pour moi. Et le voir, l’un des meilleurs joueurs du monde, de près à l’entraînement, dans les matchs, être autour de lui sur le terrain d’entraînement et avoir des conversations avec lui était vraiment bon pour moi.

