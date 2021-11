La star de ‘1000-lb Sisters’ quitte la cure de désintoxication contre les souhaits du personnel

Tammy Slaton, la moitié du célèbre 1000-Lb. Le duo de sœurs a pris une décision contre l’avis de son conseiller de quitter la cure de désintoxication pour dépendance alimentaire. Au total, Slaton a perdu 60 livres au cours des huit semaines où elle est restée. Elle avait un objectif de perte de poids de 100 livres, mais sentait qu’elle pouvait gérer le reste de manière indépendante sans surveillance étroite et sans surveillance du personnel de réadaptation.

La star de télé-réalité de 35 ans est entrée en cure de désintoxication à 689 livres. Dans un clip exclusif obtenu par PEOPLE Magazine avant la première de la saison à venir, elle rencontre des médecins pour son enregistrement de huit semaines et apprend qu’elle n’a plus que 631 livres.

« J’ai travaillé si dur, et je ne sais pas si ça va payer », dit-elle. « J’ai perdu 60 livres », dit-elle. « Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir en tirer autant… c’est un travail difficile et ça paie. Je peux conquérir le monde. »

Elle s’entretient plus tard avec l’administratrice de la réadaptation Kelly Yarborogh et l’informe qu’elle se sent suffisamment prête pour quitter l’établissement plus tôt. « J’ai le mal du pays. Mon lit me manque, ma famille me manque. Alors, je pense que je suis prête à partir », dit-elle à la surprise de Yarborogh. « Je veux essayer de perdre le reste du poids par moi-même. »

Yarborogh n’est pas convaincu que ce soit le meilleur plan, demandant à Slaton : « Tammy, es-tu sûre d’être prête à rentrer chez toi, seule, sans soutien, et à faire face à toutes les tentations lorsque tu y arriveras par toi-même ?

Mais Salton pense qu’elle a maintenant les connaissances nécessaires pour réussir par elle-même. « Je sais que je suis censée perdre 100 livres, mais 60 livres est un bon début », dit-elle. « Je suis ici depuis assez longtemps, j’ai vu quoi faire. Je dois juste le faire. »

Yarborogh avertit Slaton de ce qui l’attend, disant à Slaton qu’elle devra « préparer les repas et ne pas commander et rester dans votre régime calorique. Slaton suggère qu’il est acceptable pour elle d’obtenir un hamburger.

« Tu vois, je m’inquiète pour cette partie », dit Yarborogh. « Vous savez, commander sera le plus gros obstacle que je pense que vous allez rencontrer. »

« Je pense que si Tammy restait, nous pourrions continuer à lui donner les outils pour ne pas commander, pour continuer simplement à suivre son régime un peu plus longtemps », a déclaré Yarborogh dans une interview avec les producteurs d’émissions. « Je m’inquiète pour Tammy quand il n’y a personne pour prendre ces bonnes décisions. »

La nouvelle saison de

1000-Lb. Sisters premières le lundi 15 novembre à 22 h HE. Les saisons précédentes sont disponibles sur Hulu.