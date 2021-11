La star de ’13 Going on 30′ célèbre son anniversaire en mettant un costume emblématique du film

Le temps continue de passer et une étape importante du film a été franchie qui ne manquera pas de secouer la génération Y. L’actrice Christa B. Allen, qui a joué la version de 13 ans de Jenna Rink dans 13 Going On 30, a maintenant 30 ans. Pour ceux d’entre vous qui ont manqué le classique de la comédie romantique, Jenna souhaite à son 13e anniversaire , séduisante et prospère », et avec l’aide d’un peu de poussière magique, elle se réveille à 30 ans, interprétée par Jennifer Garner. Des leçons de romance et en direct s’ensuivent, et le film de 2004 est considéré comme l’un des plus grands du genre.

Pour fêter ses 30 ans, Allen a publié une série de courts métrages sur ses réseaux sociaux intitulée Vienna, une référence à la chanson de Billy Joel qui joue un rôle essentiel dans le film. Dans les vidéos, Allen interagit avec une version d’elle-même âgée de 13 ans et prend en compte certains des thèmes du film, en particulier l’idée qu’une femme doit sacrifier ses aspirations professionnelles pour trouver l’amour. « Quand j’ai commencé mon voyage TikTok il y a 2 ans, je n’avais aucune idée à quel point les gens aimeraient le contenu de 13 Going on 30 », a tweeté Allen. « Après que plusieurs vidéos soient devenues virales, les fans ont demandé une suite par centaines. Cette courte série Vienna est moins une suite, plus une réponse – j’espère que vous l’aimerez! »

Allen était déjà devenue virale sur TikTok et Instagram pour Halloween en 2020 lorsqu’elle s’est habillée dans la robe de cocktail emblématique de 13 Going On 30 et a recréé la scène de relooking du film. « Jenna Rink pour toujours », a-t-elle légendé la vidéo.

On a demandé à Garner lors d’un épisode de Hot Ones pourquoi elle pensait que 13 Going On 30 avait eu un tel attrait au fil des ans. « Je pense qu’il n’y a pas de plus grand souhait que d’avoir 30 ans pour une fille de 13 ans », a-t-elle expliqué. « A l’inverse, je ne connais aucune femme de 30 ans qui n’aimerait pas replonger dans son corps de 13 ans et voir à quoi cela ressemble… C’est tellement fantasque et c’était en fait un film si parfaitement construit par feu la grande et belle âme Gary Winick. »