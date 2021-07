La star de “13 Reasons Why” Tommy Dorfman se présente comme une femme trans

L’univers a d’abord créé les humains, dit un activiste trans 2:15

. – Tommy Dorfman s’est présenté comme une femme trans et a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il s’identifiait au pronom elle.

“Je suis particulièrement reconnaissante à toutes les personnes trans qui ont parcouru ce chemin, brisé des barrières et risqué leur vie pour vivre authentiquement et radicalement comme elles avant moi. Merci à toutes les femmes trans qui m’ont montré qui je suis, comment vivre, célébrer moi et occuper un espace dans ce monde », a-t-il écrit.

Dorfman, qui a joué Ryan Shaver dans “13 Reasons Why”, a parlé à Time et a déclaré à la publication: “Depuis un an maintenant, je m’identifie et je vis en privé comme une femme, une femme trans.”

“C’est drôle de penser à sortir du placard, parce que je n’ai été nulle part”, a-t-elle poursuivi. “Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi-même en tant que femme, ayant fait une transition médicale. Sortir du placard ressemble toujours à une grande révélation, mais je n’en suis jamais sorti. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle. Je m’appelle Tommy. “

Dorfman a ajouté qu’elle voulait que le monde voie à quoi ressemblait la transition et a déclaré qu’au cours des derniers mois, elle avait documenté la sienne sur Instagram.

“Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais. Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble , “il a dit. “J’ai donc enregistré, sur Instagram, une capsule temporelle de journal intime, celle qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide. Cependant, j’ai appris en tant que personne qui regarde le public que mon refus de clarifier peut me priver de la liberté de contrôler mon propre récit. Avec cette transition médicale, il y a eu un discours sur mon corps et ça a commencé à être bouleversant. “

Dorfman dit qu’il gardera son nom, qui est en l’honneur du frère de sa mère décédé peu de temps après sa naissance. “Je me sens très connectée avec ce nom, avec un gars qui m’a serré dans ses bras pendant que j’étais en train de mourir”, a-t-elle déclaré. “C’est une évolution de Tommy. Je deviens plus Tommy.”

“J’aime mon nom, je veux garder mon nom et lui donner une nouvelle vie”, a-t-il poursuivi. “Je suis aussi très fier de qui j’étais. Je pense qu’il est important de le reconnaître. Je suis fier de qui j’ai été ces dernières années.”

GLAAD a répondu à la nouvelle jeudi par une déclaration, affirmant que l’annonce publique de Dorfman inspirerait de nombreux jeunes.

“Le fait que Tommy Dorfman partage qu’il est une femme transgenre inspirera de nombreux jeunes transgenres et nous rappelle également qu’en matière d’identité queer, il n’y a pas de calendrier ou de feuille de route spécifique à suivre”, a déclaré Anthony Allen Ramos, directeur de GLAAD Talent. “Tommy a reçu le GLAAD Rising Star Award en 2017 pour avoir utilisé sa plate-forme pour attirer l’attention sur des problèmes importants affectant les personnes LGBTQ, et il poursuit ce travail à un moment où la communauté trans est confrontée à des attaques dans les États du pays. Tommy est un artiste talentueux. et nous attendons avec impatience les histoires qu’il racontera sur la communauté trans.”