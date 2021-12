La star de « 16 ans et enceinte » dit que la famille de son ex retient le contact avec son enfant

Nikkole Paulun, âgée de 16 ans et enceinte, a contacté la police après que la famille de son ex Ryan Rice aurait commencé à refuser le contact avec sa fille de 6 ans, Ellie Jade Rice. L’épreuve a commencé le week-end de Noël lorsque la petite Ellie s’est rendue avec la famille de son père pour une visite de Noël, Paulun affirmant qu’elle n’avait eu aucun contact avec son enfant depuis la dernière fois qu’elle l’avait vue. Dans une publication émouvante sur les réseaux sociaux, Paulun a déclaré à ses abonnés que sa fille avait disparu et qu’elle ne savait pas où elle se trouvait.

S’ouvrant sur l’épreuve, Paulun a partagé une capture d’écran d’un échange de texte avec Rice, avec qui elle a accueilli Ellie en 2015, pendant deux jours. Dans un message, selon The Sun, l’ancienne star de MTV a écrit que Rice « avait ignoré » son texte « d’il y a une heure et demie et maintenant vous avez ignoré mon FaceTime ». Elle a poursuivi en soulignant que « selon l’ordonnance du tribunal, vous avez 30 minutes pour avoir [redacted] rappelle-moi. Merci. » Dans des textes identiques envoyés 30 minutes plus tard, puis à nouveau le lendemain matin, Paulun a écrit : « Veuillez avoir [redacted] FaceTime moi. » Un autre message disait : « Salut. Cela fait 2 jours que je n’ai plus de nouvelles de toi. J’aimerais parler à notre fille. Quand sera-t-elle disponible pour le faire ? Merci, » avec une lecture finale du texte, « [Redacted] Maintenant, je m’inquiète. Où se trouve [redacted]? »

Selon Paulun, Ellie est partie le jour de Noël « pour passer leurs vacances avec leur autre famille ». Cependant, elle n’a plus rien entendu depuis. Aucune réponse aux SMS ou appels. Je ne décroche pas avant le 2. (ordonnance du tribunal, j’obtiens un contact quotidien) » Au milieu du manque de communication avec la famille de son ex, Paulun a déclaré qu’elle avait contacté la police locale et demandé qu’un contrôle de l’aide sociale soit effectué, et les autorités lui ont dit « le l’appartement a l’air abandonné et il n’y avait personne. »

Paulun a ensuite écrit dans une mise à jour distincte que même si elle n’avait pas pris contact avec sa fille, elle a pu contacter Rice après avoir utilisé « le téléphone de quelqu’un d’autre pour pouvoir le joindre et il a dit qu’il n’était pas avec mon enfant et que mon enfant est avec sa mère. Et j’ai dit : « Vous savez, j’ai essayé de la contacter et j’ai même envoyé quelqu’un là-bas pour vérifier et il n’y a personne à la maison ». Et il m’a demandé pourquoi je ferais ça et j’ai dit « parce que je n’ai pris contact avec personne » et il a dit qu’il ne voulait pas me parler et a raccroché. » Elle a dit que Rice lui avait plus tard envoyé un texto « en disant que je devais arrêter d’être maladroit et qu’il lui demanderait de m’appeler demain ».

Dans une mise à jour partagée mardi soir, Paulun a révélé que le seul contact qu’elle a eu est un seul message envoyé par la grand-mère de son enfant à sa propre mère indiquant que la famille visiterait une « cabine sur le lac supérieur jusqu’au 2 janvier ». Le texte prétendait qu’il n’y avait « aucun signal de téléphone portable dans la cabine ». Paulun a partagé plus tard qu’elle « avait déposé ce que j’avais besoin de déposer et maintenant je dois essentiellement attendre ». Elle a déclaré qu’elle n’avait toujours « aucun contact avec qui que ce soit, y compris mon enfant et je n’ai aucune idée de l’emplacement de cette cabine ». Paulun n’a pas fourni d’autres mises à jour.

Paulun est apparue dans un épisode de MTV’s 16 and Pregnant en 2009 qui a documenté sa grossesse et la naissance de son premier enfant, son fils Lyle Thomas Drummonds, qu’elle partage avec son petit ami d’alors, Joshua Drummonds. Elle a accueilli Ellie en 2015. Elle est également maman d’un fils de 5 mois, Bodhi John, dont elle a accouché en juillet.