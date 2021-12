La star de ‘1883’, Tim McGraw, révèle un fait surprenant sur ses scènes de flashback

Lorsque Tim McGraw a signé pour la première fois pour jouer James Dutton, le chanteur country n’avait aucune idée qu’il finirait par jouer aux côtés de sa femme Faith Hill dans le spin-off de Yellowstone, en 1883. McGraw avait déjà joué dans des films comme Friday Night Lights et The Blind Side, mais il a déclaré à Deadline dans une nouvelle interview qu’il ne savait pas qu’il serait un homme de premier plan dans une émission Paramount + lorsque le créateur Taylor Sheridan a appelé.

« J’ai toujours pensé que j’aimerais faire un western, si quelque chose de bien se présentait un jour », a déclaré l’interprète de « Live Like You Were Dying ». Sheridan avait appelé pour demander si McGraw était un fan de Yellowstone, ce qu’il était, et lui a demandé s’il voulait participer à l’émission. « Je lui ai dit que j’adorerais le faire, mais je ne voulais pas juste être une sorte de cow-boy chanteur qui arrive et se fait emmener à la gare ou quelque chose comme ça », se souvient McGraw. « Il y va, eh bien, j’ai peut-être une idée. Donnez-moi environ une semaine.

Lorsque Sheridan a rappelé McGraw, il a lancé l’idée d’une « scène de flashback » avec lui en tant que premier Dutton qui a fondé Yellowstone Ranch. « Et j’ai pensé, maintenant, que c’est intéressant. J’aime vraiment ça. Et c’est ainsi que tout a commencé à rouler », a déclaré McGraw. À ce stade, il n’était pas question de James Dutton à la tête d’un spin-off, et McGraw ne sait toujours pas si Sheridan avait cela en tête lorsqu’ils ont parlé pour la première fois.

« Mais connaissant Taylor, je suis sûr qu’il avait cette idée en tête », a-t-il ajouté. Après avoir filmé les scènes de flashback, McGraw a reçu un autre appel de Sheridan disant que le studio était intéressé à faire une préquelle de la famille fondatrice Dutton s’il signait. « Je me dis, eh bien, oui, je suis intéressé. Et puis il a commencé à envoyer les scripts, et j’ai été époustouflé », a expliqué le gagnant d’un Grammy. « C’est l’une des meilleures choses que j’ai jamais lues. Faith et moi, nous sommes tous les deux devenus obsédés par eux. Et puis [Sam Elliott] s’est impliqué. » Diffusez 1883 maintenant sur Paramount+.