La star de ’30 Rock’ forcée d’abandonner son prochain projet télévisé

Jane Krakowski s’est éloignée de la prochaine production de NBC, Annie Live! après avoir été testé positif pour COVID-19, selon un rapport de Deadline. La star de 30 Rock était auparavant choisie pour incarner Lily St. Regis, mais le rôle sera désormais joué par Megan Hilty. Hilty a publié une déclaration disant qu’elle était ravie d’assumer ce rôle.

« Je suis plus que ravi de rejoindre cette équipe de casting, d’équipe et de création de stars », a déclaré Hilty. « Ma famille et moi sommes de super fans d’Annie depuis aussi longtemps que je me souvienne, et nous attendons toujours avec impatience les comédies musicales télévisées épiques produites par Bob Greenblatt et Neil Meron, donc faire partie de cette production particulière est un honneur et un rêve devenu réalité. Je souhaite à Jane le rétablissement le plus rapide et j’espère qu’elle sera fière d’elle. »

Des sources proches de Krakowski ont déclaré qu’elle avait contracté le nouveau coronavirus alors qu’elle travaillait sur un autre projet télévisé non divulgué en Irlande. Jusqu’à présent, NBC n’a pas publié de commentaire officiel sur le changement de casting. Krakowski est surtout connu pour avoir joué l’actrice maniaque Jenna dans 30 Rock – la meilleure amie de Liz Lemon (Tina Fey). L’émission mettait également en vedette Tracy Morgan et Alec Baldwin, entre autres.

Hilty est surtout connu pour avoir joué Ivy Lynn sur Smash. Ses autres rôles à la télévision incluent BrainDead, Girlfriends’ Guide to Divorce et The Good Wife, entre autres. Comme Krakowski, elle a également une longue histoire sur scène, avec des rôles dont Glinda dans Wicked, Doralee dans 9 to 5 et Audrey dans Little Shop of Horrors.

Les mondes de la télévision et de Broadway se réunissent de plus en plus souvent ces dernières années pour ces Live! fabrications. Annie en direct ! met en vedette Celina Smith dans Annie, Harry Connick Jr. dans Daddy Warbucks, Taraji P. Henson dans Miss Hannigan, Nicole Scherzinger dans Grace et Tituss Burgess dans Rooster.

La partie la plus triste de la refonte de Krakowski est peut-être que les fans ne la verront pas à l’écran se réunir avec Burgess. Les deux étaient sur 30 Rock où Burgess avait un petit rôle occasionnel, mais ils étaient plus souvent à l’écran ensemble dans la série originale Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt. Là, Burgess a joué l’aspirant artiste Titus Andromedon tandis que Krakowski a joué la mondaine riche mais peu sûre Jacqueline Voorhees.

Annie en direct ! est prévue pour la première le jeudi 2 décembre à 20 h HE sur NBC. 30 Rock est maintenant en streaming sur Peacock, tandis qu’Unbreakable Kimmy Schmidt est en streaming sur Netflix.