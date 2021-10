La star de ’90 Day Fiance’ attend un bébé n°2

Jorge Nava, fiancé de 90 jours, va être père de deux enfants ! La personnalité de la réalité et sa petite amie Rhoda Blua attendent leur deuxième bébé ensemble, a annoncé le couple lundi, six mois seulement après avoir accueilli leur première fille Zara. Nava a partagé la nouvelle sur Instagram à côté d’une photo tenant le ventre de sa petite amie.

« Jamais je n’avais imaginé que mes rêves devenaient une réalité si vite », écrit-il en légende. « Rhoda, toi et Zara êtes mon monde, je t’aime plus que tu ne l’imagines. » Lorsqu’un abonné a demandé de préciser si le message célébrait « un mariage ou un autre [baby] », a répondu Nava avec un emoji de poussin à éclore. » Ravi de vous voir trouver votre bonheur et votre paix « , a commenté l’un des disciples de Nava, avec un autre en écho, » Content de voir que vous avez trouvé quelqu’un qui vous aime et vous traite bien Vous avez une belle félicitations de la famille pour avoir trouvé le bonheur. »

Nava a annoncé la naissance de son premier enfant en avril, partageant une photo de Blua tenant son nouveau-né à l’hôpital. « Il n’y a pas d’amour qui puisse égaler ce que j’ai pour ma famille », a-t-il écrit. « Je les aime plus que tout au monde. » Nava et Blua, qui ont officialisé leur relation sur Instagram en juin 2020, ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en novembre, six mois seulement après la libération de Nava de prison après avoir passé plus de deux ans derrière les barreaux pour des accusations liées à la drogue.

Nava a été arrêté en février 2018 en Arizona avec près de 300 livres de marijuana « de haute qualité » dans son coffre. La star de TLC a finalement conclu un accord de plaidoyer après avoir été accusé de possession de marijuana à vendre, de possession d’attirail de drogue et d’intention de transporter et/ou de vendre de la marijuana, et a passé son temps en prison à perdre près de 130 livres.

Nava est apparu pour la première fois dans 90 Day Fiancé Saison 4 avec son ex-femme Anfisa Arkhipchenko, qui a immigré aux États-Unis depuis la Russie pour l’épouser en août 2017. Le couple, qui est également apparu dans 90 Day Fiancé: Happily Ever After, a rapidement rompu, avec Nava a demandé le divorce en août 2020, invoquant des différends irréconciliables. Nava apparaîtra dans la finale de 90 Day Bares All, en streaming sur discovery+ le dimanche 31 octobre.