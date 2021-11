La star de ’90 Day Fiance’ ‘Big Ed’ Brown surprend avec une métamorphose radicale des cheveux

La star de 90 Day Fiancé, Big Ed Brown, adopte sa nouvelle coiffure après avoir coupé ses longues mèches sombres signature au profit d’un look plus court, sel et poivre. Après l’annonce des fiançailles de la personnalité de TLC avec Liz Woods, le relooking dramatique de la star de The Single Life a été présenté en avant-première dans un aperçu de la prochaine saison du spin-off de discovery+.

« C’est mon look signature depuis environ trois ans, mais c’est juste un gâchis », a déclaré Brown dans le clip, disant au styliste qu’il était « excité » de se transformer totalement au salon. « Je suis prêt pour Big Ed 2.0 – une meilleure version », poursuit Brown, 56 ans. « Je suis fatigué de prétendre que je vais avoir l’air jeune. Honnêtement, je pense que j’ai l’air d’essayer trop fort. Donc, il s’agit de Big Ed qui revient à qui je suis … moi-même. »

Lorsque le styliste lui demande pourquoi il a décidé d’opter pour la grosse côtelette, Brown a expliqué qu’il était dans un « trou noir » émotionnel depuis six semaines en raison de sa séparation d’avec Woods avant leur réconciliation. « Ça craint », dit-il. « C’est difficile de s’éloigner. » C’est alors l’heure de la grande révélation, qui étourdit totalement Brown. « Oh mon Dieu. J’adore ça. J’ai 15 ans de moins », s’émerveille Brown dans le miroir, déclarant que c’est un « nouveau départ » pour lui.

Brown et Woods se sont finalement réconciliés, le couple de réalité annonçant leurs fiançailles avec PEOPLE jeudi. Brown a révélé qu’au cours de son absence de Woods, il s’est rendu compte qu’il « n’appréciait pas qui elle était » et « ne voulait aimer personne d’autre ». Il a poursuivi: « Et jamais en un million d’années je n’ai pensé que je serais un jour avec Liz – c’est juste surréaliste. » Suivre une thérapie pour s’améliorer était la clé de leur relation, a poursuivi Brown : « Je n’étais pas une bonne personne, je n’étais pas un bon petit ami. Je n’étais pas un bon auditeur. consommé avec [myself], » il a dit.

Se reconnectant après la mort du chien de Brown, Teddy, les deux n’ont pas attendu longtemps avant de l’officialiser. « Je sais dans mon cœur qu’elle est ma pour toujours, et c’est tout ce que j’ai besoin de savoir », a déclaré Brown. « Je ne veux être avec personne d’autre, je ne veux penser à personne d’autre. »