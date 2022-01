La star de ’90 Day Fiance’, David Toborowsky, révèle une transformation de la perte de poids

La star de 90 Day Fiancé, David Toborowsky, voit des résultats alors qu’il adopte un nouveau style de vie pour tenter de perdre du poids. La personnalité de TLC a déclaré à Us Weekly qu’il avait perdu 10 tailles de pantalons depuis le début de son parcours de perte de poids, changé ses habitudes alimentaires et s’était entraîné au gymnase avec l’aide de sa femme Annie Suwan.

« C’est un progrès lent », a-t-il déclaré à la sortie de la perte de poids. « Je ne l’ai pas gagné rapidement et je ne vais pas le perdre rapidement. » Toborowsky n’a pas d’objectif de poids spécifique vers lequel il travaille, mais veut se sentir plus « à l’aise » dans sa peau au moment où il a terminé. Et tandis qu’il met tout en œuvre avec diligence, la personnalité de la réalité s’assure de toujours avoir des versions modifiées de ses favoris, comme un sandwich au petit-déjeuner avec du bacon de dinde et du fromage faible en gras.

« Je ne suis pas parfait avec ça », a-t-il partagé. « Parce que si vous allez dans un restaurant mexicain, vous ne pouvez pas simplement ne pas manger de chips. » Toborowsky a également apprécié plus de salades et de wraps à faible teneur en glucides et s’est assuré de boire plus d’eau. Suwan a également mangé plus sainement, perdant elle-même six tailles au cours de la dernière année. « Je veux m’assurer qu’il dort avant moi, car je regarderai le réfrigérateur s’il essaie d’ouvrir [it] après le dîner », a-t-elle plaisanté à la publication. « Fermez le réfrigérateur et retournez vous coucher l’estomac vide! »

Toborowsky et Suwan sont apparus pour la première fois dans la saison 5 de 90 Day Fiancé en 2017, au cours de laquelle le professeur d’université a proposé au natif de Thaïlande 10 jours seulement après sa rencontre. Les deux se sont mariés en novembre 2017 et sont depuis devenus l’une des paires de franchises 90 Day les plus appréciées. Lundi, le spin-off du couple, David & Annie: After the 90 Days, sera diffusé sur TLC, après une période plus difficile dans leur mariage alors que le couple essaie d’amener le frère de Suwan, 14 ans, Jordan et la cousine de 16 ans Amber. aux États-Unis

Dans l’espoir d’offrir plus d’opportunités aux parents de Suwan à l’avenir, elle et Toborowsky retournent dans son village en Thaïlande pour récupérer les adolescents, mais sont confrontés à « obstacle après obstacle inattendu » alors qu’ils apprennent que le chemin de la tutelle va être plus difficile que ils pensaient. David & Annie: After the 90 Days premières sur TLC le lundi 10 janvier à 21 h HE, suivi de Loren & Alexei: After the 90 Days à 21 h 30 HE.