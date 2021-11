Félicitations pour Juliana Custodio. La star de 90 Day Fiancé a annoncé dimanche qu’elle attendait son premier enfant avec son nouveau petit ami, dont le nom est Ben Obscura sur Instagram. mari, Michael Jessen.

Custodio a partagé la nouvelle passionnante aux côtés d’une galerie d’images d’elle-même et de son nouvel homme, écrivant qu’elle était » tellement excitée pour notre nouvelle aventure » en tant que parents. La star de TLC a continué à jaillir de son amour, partageant: « Les mots ne suffisent pas pour vous dire à quel point vous êtes merveilleux, je suis toujours reconnaissant pour le bonheur et la joie que vous avez apportés dans ma vie, et pour avoir fait l’un de mes plus grand rêve devenu réalité. » Se disant « la femme la plus chanceuse de pouvoir t’appeler mienne », Custodio a ajouté qu’elle et son petit ami « ont hâte de rencontrer » leur bébé en chemin.

Obscura a également partagé la nouvelle sur son propre compte, où il a écrit : « Bébé en route ! Une nouvelle aventure est sur le point de commencer ! Nous sommes super excités et nous avons hâte d’accueillir notre nouveau membre dans la famille ! » Il a gentiment qualifié leur enfant à naître de « Babyzinho », ajoutant que lui et Custodio « ont hâte de vous rencontrer ! Nous nous préparons maintenant pour la plus belle bénédiction que nous puissions demander ! Le meilleur reste à venir ! »

La nouvelle du bébé de Custodio arrive un peu plus d’un mois après sa séparation d’avec son ex-mari à l’occasion des deux ans de mariage de l’ancien couple. Au cours de leur course sur 90 Day Fiancé, Custodio a déménagé dans le Connecticut après avoir rencontré Jessen lors d’une fête sur un yacht en Croatie. Alors qu’ils se sont mariés, il y avait apparemment des problèmes dans leur relation, le couple marquant son deuxième anniversaire en partageant la nouvelle de leur séparation, Jessen écrivant à côté d’une photo de leur mariage, « aujourd’hui n’est que notre deuxième anniversaire de mariage et, malheureusement, notre dernier. » Il a qualifié leur mariage de « victime de Covid-19 », expliquant que leur « situation » tout au long de la pandémie l’avait « complètement épuisé ». Il a dit qu’il « n’a pas conservé la force d’esprit et le courage d’être le mari que vous vouliez que je sois ».

Dans son propre article, Custodio a confirmé que la pandémie était un facteur de leur séparation, mais pas le seul. Remerciant Jessen pour les « beaux souvenirs » avec sa famille, elle a expliqué qu’elle commençait à se sentir comme une « femme de chambre » au sein de leur unité, ajoutant que « la partie la plus difficile pour moi était de vous imaginer comme quelqu’un qui serait à mes côtés, et malheureusement tu as montré quelque chose de complètement différent. » Au milieu de la scission et de l’annonce de sa grossesse, Custodio a devancé tous les ennemis en concluant son annonce de dimanche par « S’il vous plaît, si vous n’avez rien de bon à dire, partez s’il vous plaît. »