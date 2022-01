La star de ’90 Day Fiance’ interrompt ses ventes de pots de pet suite à une crise de santé

Stephanie Matto, qui a utilisé sa renommée de fiancé de 90 jours pour lancer une entreprise de vente de pets, affirme qu’elle ne vendra plus ses pots de pets après avoir souffert de « symptômes d’une crise cardiaque ». La résidente du Connecticut, âgée de 31 ans, a déclaré qu’elle créait 50 pots de pets chaque semaine pour répondre à la demande et qu’elle avait même commencé à boire des shakes protéinés pour faire sentir ses pets. Après que les histoires de sa retraite de pot de pet se soient répandues, Matto a saisi l’opportunité de faire savoir à ses fans que ses pots de pet sont désormais disponibles en NFT.

Matto a joué dans 90 Day Fiance: Before the 90 Days Season 4, puis a ensuite lancé une chaîne YouTube et son propre site d’abonnement NSFW, Unfiltrd. En décembre, elle a partagé une vidéo YouTube affirmant qu’elle gagnait 100 000 $ simplement en vendant ses cœurs dans des bocaux. « J’ai un peu l’impression d’être l’Einstein des pots de pets à ce stade parce que j’ai trouvé la formule parfaite pour tirer le meilleur parti en un minimum de temps, mais aussi me causer le moins de douleur », a déclaré Matto. dans la vidéo.

Cependant, cette semaine, elle a déclaré à Jam Press qu’elle prévoyait d’arrêter de fabriquer de vrais pots de pet après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital avec des douleurs thoraciques qu’elle « craignait être des symptômes d’une crise cardiaque ». Cependant, des tests auraient révélé que la douleur était causée par son alimentation, qui comprenait des haricots et des œufs pour l’aider à produire plus de pets.

« Je pensais que j’avais un accident vasculaire cérébral et que c’étaient mes derniers moments. J’en faisais trop », a-t-elle déclaré à Jam Press. « Je pouvais dire que quelque chose n’allait pas ce soir-là alors que j’étais allongée dans mon lit et je pouvais sentir une pression dans mon estomac se déplacer vers le haut », a-t-elle poursuivi. « C’était assez difficile de respirer, et chaque fois que j’essayais d’inspirer, je ressentais une sensation de pincement autour de mon cœur. »

Matto a appelé un ami, lui demandant s’ils pouvaient la conduire à l’hôpital parce qu’elle était convaincue qu’elle avait eu une crise cardiaque. Ses médecins lui ont dit qu’elle avait vraiment « des douleurs de gaz très intenses » et qu’on lui a « conseillé de modifier mon alimentation et de prendre un médicament anti-gaz, ce qui a effectivement mis fin à mon activité ». Enfin, pas complètement. Après que l’histoire de Jam Press ait gagné du terrain, Matto a déclaré aux fans sur Instagram qu’elle avait lancé une collection de pots de pets NFT.

« Même si j’ai eu un contrecoup, je pense que cela m’a ouvert une nouvelle porte. Je travaille actuellement sur des illustrations de pots de pets numériques », a déclaré Matto à Jam Press. « Je pense que tout arrive pour une raison, et bien que mes jours de vente de pets se terminent, je vais économiser l’argent que j’ai gagné et en investirai dans la crypto. » Elle prévoit également de faire don d’une partie de ses revenus provenant des pots à pets à des organisations caritatives axées sur les troubles gastriques.