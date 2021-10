La star de 97 millions de livres sterling pourrait rester où il est malgré les pourparlers de Newcastle

Photo de Cristian Trujillo/Quality Sport Images/.

Ousmane Dembele pourrait désormais faire demi-tour sur son avenir à Barcelone après avoir discuté d’un transfert aux lutteurs de Premier League Newcastle United, comme l’a rapporté Sport.

Il est difficile de savoir quoi croire en ce moment.

Depuis qu’ils ont été repris par ces milliardaires saoudiens au début du mois d’octobre, une multitude de footballeurs très talentueux ont été liés à un déménagement à St James ‘Park, de Marcelo Brozovic à Lorenzo Insigne, de Dominic Calvert-Lewin à Jesse Lingard.

À quel point ces rapports sont-ils vrais, cependant, c’est à deviner.

Avec Dembele prêt à devenir un agent libre en 2022, lui aussi a été catapulté dans les colonnes de potins avec des spéculations suggérant qu’il est une autre cible de premier plan pour les Magpies nouvellement payés.

Ousmane Dembele se rend-il à Newcastle United ?

FootMercato a rapporté que le vainqueur de la Coupe du monde pourrait gagner 245 000 £ par semaine à Newcastle – un salaire qui le verrait devenir le plus gros salaire du club – avec Barcelone apparemment au courant des négociations qui pourraient voir Dembele échanger la Catalogne contre Tyneside.

À l’époque, il semblait que le Barça menait une bataille perdue d’avance pour tenter de garder l’international français au Camp Nou.

Mais, selon Sport, les choses ne sont pas aussi drastiques qu’il y paraît.

Il est entendu que Dembele veut rester à Barcelone et, alors que les discussions sur une prolongation de contrat devraient poser de nombreux défis, on pense maintenant qu’un accord peut et sera conclu, quels que soient les problèmes financiers bien connus du club.

C’est tout un changement par rapport à ce qui a été rapporté la semaine dernière.

Newcastle, alors, pourrait être obligé de chercher ailleurs le type de signature de renom qui obligerait le reste de la Premier League à s’asseoir et à en prendre note.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cependant, étant donné que Dembele a un record de blessures qui ferait même grimacer Michael Owen.

L’ancien ailier du Borussia Dortmund, qui est devenu la signature record de Barcelone lors de son adhésion pour 97 millions de livres sterling à l’été 2017, n’a pas joué une seule minute de football cette saison.

