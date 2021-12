La star de ‘Alaskan Bush People’ confirme une décision surprenante malgré le drame familial passé

La petite amie de Bear Brown, Raiven Adams, semble déménager au North Star Ranch des stars d’Alaskan Bush People. La petite amie de la star de Discovery, qui partage son fils de 1 an River avec Brown, a partagé une mise à jour sur sa situation de vie lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram lorsqu’un fan lui a demandé si elle prévoyait de vivre hors de la grille avec les autres. de la famille Brown.

Adams a dit que même si elle et son petit ami ne voulaient pas vivre un style de vie aussi extrême que certains membres de sa famille avec leur jeune fils, ils voulaient vivre aussi « près de lui que possible », selon ., laissant entendre que ils attendaient que la maison de leur famille soit construite alors qu’elle vit à Loomis, Washington pendant le tournage de l’émission Discovery. Lorsqu’un autre fan a demandé où Adams envisageait de construire sa nouvelle maison, elle a simplement répondu: « Montagne », où le Wolf Pack a installé son North Star Ranch au cours des dernières saisons.

Après qu’un incendie de forêt a dévasté leur propriété, les Brown ont travaillé dur pour remettre leur maison à ce qu’elle était autrefois, allant même jusqu’à finir la maison de maman Ami après le décès de son mari, Billy Brown, en février. Brown et Adams se sont rencontrés pour la première fois en août 2018 alors qu’elle aidait à photographier le mariage du frère de Brown, Noah Brown, et de sa belle-sœur Rhain Brown.

Brown et Adams ont rapidement annoncé leurs fiançailles en 2019, mais se sont séparés deux semaines plus tard. Peu de temps après, Adams a appris qu’elle était enceinte de leur fils et le couple a tenté de se réconcilier. Les choses sont rapidement devenues turbulentes, Adams accusant Brown d’être abusif, mais les deux se sont réunis en septembre 2020 après qu’Adams a emmené leur fils rencontrer son père. On pense que les deux se sont séparés et se sont remis ensemble au moins une fois depuis, mais Adams est aux côtés de Brown depuis la mort de Billy.

Pas plus tard que la semaine dernière, Brown a honoré ce qui aurait été le 69e anniversaire de son père. « Il est impossible de décrire le sentiment de vide sans lui ! J’ai cependant beaucoup de chance d’avoir le reste de ma famille à mes côtés et d’avoir ma charmante dame et mon fils avec moi ! » a-t-il écrit sur Instagram. « Autant mon père me manque, je sais qu’il est dans un meilleur endroit maintenant sans plus de douleur! L’une des dernières choses que mon père m’a dite était à quel point il était fier de moi et j’étais sarcastique comme si je ne voyais pas pourquoi ? Mon père savait évidemment que je plaisantais, j’aurais aimé être plus sérieux cependant ! Joyeux anniversaire Da tu m’aimes et tu me manques ! Pour toujours mon héros ! «