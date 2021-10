La star de ‘Alaskan Bush People’ révèle une mise à jour dévastatrice sur le chien de la famille

La famille Alaskan Bush People pleure la perte d’un autre membre de la famille bien-aimé. Lundi, Rain Brown, le plus jeune des frères et sœurs de Brown, a partagé la nouvelle dévastatrice que le chien de la famille, M. Cupcake, est malheureusement décédé. Brown a fait l’annonce déchirante sur Instagram, où elle a partagé une galerie d’adorables photos d’elle en train de câliner le chien.

Annonçant le décès de M. Cupcake, la star de Discovery Channel a écrit : « Repose en paix mon frère ». Elle a poursuivi en réfléchissant au lien étroit qu’elle a formé avec M. Cupcake au cours des années où il faisait partie de la famille, partageant: « du premier au dernier jour, vous étiez tout ce que je souhaitais et plus encore ». Malgré la dévastation ressentie par Brown à sa mort, elle a ajouté que « ça m’apporte la paix de savoir que tu es avec da maintenant, le gardant en sécurité », se référant à son père, Billy Brown, décédé en février à l’âge de 68 ans après avoir souffert une saisie. La star d’Alaskan Bush People a conclu sa tragique mise à jour en écrivant : « Je t’aime pour toujours cupie ».

M. Cupcake, un Tervuren belge décrit comme « étant intelligent, protecteur et axé sur la famille » et toujours « avide d’aventures, a rejoint la famille Brown pour la première fois en 2019, alors que Brown n’avait que 9 ans. Brown avait été le seul à nommer l’ajout à fourrure. à la famille, avec M. Cupcake devenant rapidement un membre très aimé de la famille. Les fans ont appris sa mort pour la première fois lors de l’épisode du lundi 7 octobre de la série Discovery Channel de la famille Brown, qui a vu trois coups de feu retentir, signalant une urgence , alors que la sœur aînée de Brown, Snowbird, tombait à genoux, en larmes en partageant: « » C’est M. Cupcake. Je suis désolé. Il est… il est parti. » Snowbird a expliqué qu' »il ne s’est tout simplement pas réveillé ».

« J’étais assez dévastée et prise au dépourvu », a déclaré plus tard Snowbird aux caméras de la mort de M. Cupcake, sa sœur cadette ajoutant: « C’est très difficile à traiter. M. Cupcake était très proche de nous tous. Et il était un partie très importante de la famille. »

La nouvelle du décès de M. Cupcake a suscité une vague de soutien de la part des fans d’Alaskan Bush People, qui en sont venus à aimer l’ami à quatre pattes de la série. En réponse au message de Brown, un fan a écrit : « Rip Mister Cupcake, tu étais un beau chien. » Reconnaissant la période difficile que la famille Brown a connue ces derniers mois, une autre personne a commenté : « Tant de coups en si peu de temps. Restez fort, allez-y doucement et restez stable. La paix reviendra. »